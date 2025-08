Czerwona herbata znajduje się wśród najpopularniejszych tego typu napojów świata. Chociaż w ostatnich latach prym wiedzie zwłaszcza matcha, określana mianem jednej z najzdrowszych zielonych herbat, pozostałe również mają sporo cennych dla zdrowia właściwości. Wszystko zależy od tego, czego w nich szukamy.

Jak parzyć czerwoną herbatę?

Na początek udajmy się w góry w prowincji Yunnan w prefekturze Xishuangbanna. To właśnie tu znajdują się najbardziej cenione miejsca upraw czerwonej herbaty. I tutaj ciekawostka: w Chinach herbata czerwona jest często nazywana czarną. Jest ona poddawana dodatkowemu procesowi fermentacji nieenzymatycznej po wysuszeniu liści.

Czerwona herbata jest często nazywana "pu-erh" - określenie to dotyczy jedynie herbat ze wspomnianej prowincji Yunnan, poddanych wspomnianemu procesowi. Natomiast "czerwona herbata" jest stosowana w odniesieniu do wszystkich herbat poddanych procesowi fermentacji nieenzymatycznej.

Smak czerwonej herbaty jest ziemisty, okraszony korzenną nutą. Liście należy zalewać wodą o temperaturze ok. 90 st. Herbatę pu-erh należy parzyć od 1 do 3 minut. Po tym czasie smak napoju będzie stawał się coraz bardziej gorzki.

Herbatę Pu-erh najlepiej pić po posiłku - usprawni przemianę materii i ułatwi wchłanianie składników odżywczych z posiłku 123RF/PICSEL

Właściwości czerwonej herbaty. Na co pomaga?

Na co pomaga czerwona herbata? Jej właściwości są znane od wieków. Regularne spożywanie naparu może przynieść nam wiele korzyści - oczywiście, jeśli nie mamy żadnych przeciwwskazań co do jego spożywania. Dlaczego warto po nią sięgać? Chociażby z tych powodów:

wspomaga trawienie,

pobudza wydzielanie soków żołądkowych,

zawiera minerały takie jak magnez, żelazo, potas, chrom,

działa pobudzająco ze względu na zawartośc kofeiny,

pomaga obniżyć poziom "złego" cholesterolu LDL,

działa detoksykująco i pomaga usunąć toksyny z organizmu,

poprawia koncentrację,

poprawia samopoczucie.

Czerwona herbata zawiera polifenole, alkaloidy purynowe (oprócz wspomagania trawienia, wzmacniają odporność, a do tego działają przeciwbakteryjnie) i saponiny ( działają moczopędnie, wspierają filtrację organizmu, wykrztuśnie, przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo). Do tego trzeba dodać dawkę witamin C, K, PP i z grupy B.

Zawarte w niej przeciwutleniacze neutralizują wolne rodniki, co spowalnia procesy starzenia i zmniejszają stany zapalne w organizmie. Łagodzą objawy trądziku i opóźniają powstawania zmarszczek.

Nazywana pogromcą tłuszczu, dobra po posiłku. Jedna z najzdrowszych herbat świata 123RF/PICSEL

Czerwona herbata a odchudzanie

Czy czerwona herbata odchudza? To jedno z najczęściej zadawanych pytań w kontekście jej regularnego spożywania. W końcu jest określana nawet mianem "pogromczyni tłuszczu". Nie bez powodu - napój poprawia pracę jelit, wspomaga metabolizm, stymuluje wydzielanie soków żołądkowych. Dlatego gdy zależy nam na tym, by zrzucić zbędne kilogramy, możemy po nią sięgać nawet pięć razy dziennie. Najlepiej pół godziny po każdym posiłku. Dzięki temu przyspieszy przemianę materii, a to pozwoli szybciej spalić tłuszcz.

Kto nie powinien pić czerwonej herbaty? W tym gronie znajdują się osoby borykające się z niedokrwistością, nadciśnieniem i osteoporozą. Unikać jej powinny również osoby cierpiące na zespół jelita drażliwego czy anemię. Napój nie jest też wskazany dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Od niewielkiego gospodarstwa na półki w całej Polsce. Rodzinna firma podbija rynek herbat materiały promocyjne