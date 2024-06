Atakują rośliny w ogródku, nie odmawiając sobie również zainfekowania tych na balkonie, czy nawet wnętrzu domu. Są prawdziwą zmorą działkowców, doprowadzając ich niekiedy do białej gorączki. Zdarza się bowiem, że zawodzą nawet najlepsze, chemiczne sposoby, a ogród w kilka chwil, z idealnie wypielęgnowanego, zamienia się w prawdziwą, kwiatową ruinę.

Przebiegłe mszyce są jednym z tych szkodników, którego obawia się każdy właściciel roślin. Zdają się bowiem znajdować drogę do każdego ogrodu, nawet tego, który otoczony jest największą opieką, z chęcią się w nim zadomawiając, a kolejno uszkadzając kwiaty i owoce.

Niewielkie owady żywią się bowiem, obfitymi w składniki odżywcze, płynami z roślin , wysysając je, a kolejno mocno osłabiając. Szkodniki co prawda szybko się rozmnażają, jednak poruszają raczej powoli. Warto więc działać natychmiast - tylko wtedy istnieje szansa rozprawienia się z problemem. Jeśli więc zauważysz obecność pierwszych nieproszonych gości, szybko bierz się do pracy.

Mszyce atakują zarówno rośliny w ogrodzie, jak również te rosnące w pomieszczeniach. Niewielkie owady dostają się bowiem do wnętrza domów i mieszkań najczęściej przez otwarte okna i drzwi, niekiedy będąc przynoszonymi na zakupionych w sklepie roślinach. Mogą ukrywać się nie tylko na liściach, ale też składać jaja do ziemi, przez co na początku ciężko je namierzyć.