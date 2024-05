Nie oznacza to jednak, że są całkowicie wolne od szkodliwych czynników. Zagrożenie może nadejść od najmniej spodziewanej strony. Pomidory bardzo często padają ofiarą mszyc , czyli owadów zaliczanych do pluskwiaków. Warto mieć na uwadze, że soczyste i mocno dojrzałe okazy mogą być atakowane przez trzy rodzaje szkodników. Zaliczamy do nich mszycę:

Szkody wywoływane przez mszyce zauważymy szczególnie na pędach, liściach oraz pąkach kwiatowych. Stale głodni intruzi nakłuwają tkanki rośliny i wysysają sok komórkowy, co przekłada się na żółknięcie liści oraz pąków. Dodatkowym skutkiem ubocznym może być przenoszenie niebezpiecznych wirusów. Czy da się zniechęcić mszyce do podgryzania rosnących pomidorów? Wybawieniem okazuje się oprysk z cebuli.

Do wykonania domowego preparatu potrzebujemy ok. 75 g cebuli, którą kroimy w drobną kostkę, wkładamy do wielkiego garnka, a następnie dolewamy 10 litrów przefiltrowanej wody. Naczynie stawiamy na palniku i całość wolno podgrzewamy przez 25-30 minut. Po upływie wyznaczonego czasu musimy uzbroić się w cierpliwość i dać mieszance całkowicie wystygnąć. W kolejnym kroku przecedzamy płyn do butelki z atomizerem i zabieramy się za pryskanie zaatakowanych pomidorów. Niewielkim kosztem rozprawimy się z mszycami, a dodatkowo uchronimy pomidory przed rozwojem chorób grzybowych.