Oto jeden z największych minusów przyjemnej aury na zewnątrz - do życia budzą się muchy i muszki, które wręcz uwielbiają znajdować się w pobliżu człowieka. Właśnie w okolicach naszych domów znajdują źródła pożywienia, przez co stają się wyjątkowo nachalne.

Nie chcesz biegać co chwilę z łapką i stosować chemicznych środków? Skorzystaj z potencjału roślin, których zapach odstrasza muchy . Warto sadzić je w ogrodzie lub w doniczkach, które następnie umieścisz na tarasie, balkonie lub parapecie. Część z nich posłuży do zrobienia ozdobnych bukiecików - też będą stwarzać barierę, której intruzi nie będą chcieli sforsować.

Co zrobić, by muchy omijały ogród i dom z daleka?

Uprawa pachnących ziół to jeden z najbardziej praktycznych, ogrodniczych pomysłów. Nie tylko zyskamy estetyczne rośliny, ale też dostęp do świeżych przypraw do dań oraz... sposób na odstraszenie much. Owady bardzo źle reagują na zapach bazylii pospolitej, rozmarynu i mięty pieprzowej. Uprawiaj je zarówno w ogrodzie, jak i na kuchennym parapecie. Muchy będą trzymać dystans.