Kolejna propozycja to roztwór z solą Epsom. Do 4 litrów wody należy wsypać dwie łyżeczki soli. Całość dobrze wymieszać, a później przelać do butelki z atomizerem. To z świetny sposób na pozbycie się chwastów z trawnika. Wystarczy go stosować raz w miesiącu.