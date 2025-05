Na przełomie kwietnia i maja przypada okres godowy żmii zygzakowatej, co oznacza, że ich aktywność znacząco wzrasta. Samce konkurują ze sobą o względy samic, coraz częściej wychodząc na otwarte przestrzenie, by się ogrzać i szukać partnerów do rozrodu. To właśnie w tym czasie leśnicy i specjaliści ds. ochrony przyrody odnotowują najwięcej zgłoszeń dotyczących spotkań z tymi gadami - również w ogrodach i na terenach zurbanizowanych.