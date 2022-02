"BLIK. Ktoś wysłał ci przelew na telefon 450 zł"

BLIK to polski system płatności mobilnych, uruchomiony z inicjatywy kilku banków. Umożliwia m.in. dokonywanie płatności bezgotówkowych w sklepach czy dokonywanie przelewów przy pomocy smartfonów, z wykorzystaniem kodu. System ten pozwala przesłanie pieniędzy na numer telefonu, który podaje się w aplikacji banku lub w systemie bankowości elektronicznej na stronie internetowej. Z takiej metody korzysta coraz więcej klientów banków. Wykorzystać postanowili to też oszuści.

Ostatnio zaatakowali - rozsyłając SMS-y, ale tym razem nie przeczytamy w nich o niedopłacie za rachunek czy problemach z paczką. Podszywają się pod BLIK - informują, że ktoś wysłał przelew na nasz telefon i nakłaniają do kliknięcia w link, a następnie przekazania ważnych danych.



-"BLIK. Ktos wyslal ci przelew na telefon 450zl, skorzystaj z ponizszego linku do odbioru srodkow" (pisownia oryginalna) - tak brzmi fałszywa wiadomość, którą w ostatnich kilku dniach otrzymało sporo osób.



Pamiętajcie - to próba kradzieży. BLIK nigdy nie wysyła takich informacji. Nie klikajcie w linki niewiadomego pochodzenia, szczególnie te, które dostajecie SMSem.. - czytamy w oficjalnym komunikacie BLIK

Oszustwo na BLIKA - jak działa?

W treści wiadomości podany jest link. Zasada jest prosta - kilkając w niego, możemy stracić pieniądze. Jak informuje niebezpiecznik.com na kolejnych kartach będziemy proszeni o podawanie ważnych informacji m.in. loginu, PESELU i PIN-u do aplikacji mobilnej, a na koniec kodu z powiadomieniem. Podając wszystkie dane, dostarczymy oszustom to, co będzie im potrzebne do wejścia na nasze konto bankowe. Pamiętajcie więc, aby zignorować tego typu treści i nie klikać w żadne linki.





Przypominamy również, że to nie pierwszy raz, kiedy BLIK został wykorzystany przez oszustów. W maju 2020 r. policjanci z Gdańska ostrzegali wszystkich przed wyłudzeniami z wykorzystaniem właśnie tego systemu płatności mobilnych. - Oszuści podszywali się pod znajomych na portalach społecznościowych i zwracali się z pilną prośbą o pożyczkę. Za pomocą wyłudzonego kodu do płatności mobilnej okradli kilka kont - opisywali funkcjonariusze.







