Jak wzmacniać odporność?

Porady Mętny rosół to już przeżytek. Skuteczne metody na idealnie klarowną zupę Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy wielu jest narażonych na infekcje i przeziębienia. Warto zadbać o zdrową dietę i odpowiednią ilość snu, a także skupić się na podaży witamin i minerałów.

W kwestii odporności ważna jest zawarta m.in. w papryce i cytrynie witamina C oraz D, którą można znaleźć np. w jajkach. Nie można zapominać o witaminie A, której może dostarczyć mleko i morskie ryby. Do tego dochodzi zawarta w awokado witamina E.

Kluczową rolę w budowaniu odporności organizmu odgrywa również cynk, magnez i kwasy omega-3. Warto więc do swojej diety wprowadzić m.in. kaszę gryczaną, wątróbkę, banany i orzechy, a także łososia oraz tuńczyka.

Zdjęcie Barszcz czerwony wykazują wiele właściwości prozdrowotnych i dostarcza organizmowi witaminy C / 123RF/PICSEL

Zupy na odporność. Oto te najzdrowsze

W walce z patogenami sprawdzą się niezwykle zdrowe i sycące zupy. Przygotowane na bazie wartościowych składników wesprą i wzmocnią organizm. Jedną z nich jest oczywiście rosół, który króluje na stołach Polaków. Jest uwielbiany za niepowtarzalny smak, a także prozdrowotne właściwości. Wielu nie wyobraża sobie nie zjeść rosołu podczas przeziębienia. Wszystko po to, by znacznie szybciej stanąć na nogi. Alternatywą jest japońska zupa miso. Wśród jej składników jest cebula, czosnek i imbir. Zadziała ona rozgrzewająco i pomoże w walce z przeziębieniem.

Skutecznie zadziała również krem z dyni. Działa on przeciwbakteryjnie, a także zawiera magnez, cynk, wapń i potas, a do tego jest źródłem witamin A, C i E. Doprawienie jej czosnkiem, czyli naturalnym antybiotykiem jeszcze bardziej wzmocni jej odpornościowe działanie.

Oprócz tego sprawdzi się barszcz czerwony. Buraki wykazują wiele właściwości prozdrowotnych i dostarczają organizmowi witaminy C, magnezu, wapnia, cynku i żelaza.

Na odporność nic nie zadziała tak jak zupa cebulowa. To właśnie to warzywo obok czosnku uchodzi za jeden z najskuteczniejszych naturalnych antybiotyków. Wzmacnia odporność dzięki zawartości witamin A, C i E, a także zwalcza stan zapalny oraz wspomaga oczyszczanie dróg oddechowych.

