Spis treści: 01 Dlaczego rosół robi się mętny?

02 Klarowanie bulionu białkiem

03 Czy cebula pomoże wyklarować rosół?

04 Kostki lodu w zupie

Dlaczego rosół robi się mętny?

Uroczysty obiad lub ważne spotkanie rodzinne na ogół odbywa się przy suto zastawionym stole, na środku którego główną rolę gra apetycznie pachnący rosół w porcelanowej wazie. Aby przygotować wyśmienity wywar, powinniśmy się trzymać kilku zasad. To właśnie one ochronią nas przed mętnym i nieapetycznym bulionem.

Jednym z powodów utraty przejrzystości rosołu jest włożenie wybranej sztuki mięsa do gorącej wody. Skutkiem takiego poczynania będzie zbyt szybkie ścięcie się białka w mięsie. Taka reakcja spowoduje, że wywar straci swój szlachetny wygląd. Niezmiernie ważne będzie także kupienie świeżego mięsa. Nieświeże wpłynie negatywnie nie tylko na kolor, ale także smak dania. Drugim błędem prowadzącym do mętnienia wywaru jest niezbieranie gromadzących się na powierzchni szumowin, a ostatnim szybkie gotowanie na zbyt dużym ogniu.

Klarowanie bulionu białkiem

Zdjęcie Białko jajka wchłonie nadmiar tłuszczu z rosołu / 123RF/PICSEL

Jednym z bardziej czasochłonnych kroków podczas gotowania rosołu jest zbieranie szumowin z powierzchni. Z czasem odechciewa nam się stałego pilnowania bulionu i zwyczajnie pozostawiamy je w środku. Takie podejście może zmarnować zupę, a także sprawić, że będzie zbyt tłusta. Doświadczone panie domu mają jednak prosty patent, który zapobiegnie kulinarnej katastrofie. Wystarczy do gotującej się zupy wlać jedno lub dwa białka jajka kurzego. Pod wpływem gorącego płynu zacznie się ścinać, tym samym wchłaniając zbędny tłuszcz. Już po kilku minutach możemy z powodzeniem ściągnąć ścięte białko z powierzchni zupy.

Inna metoda sugeruje, by w pierwszej kolejności oddzielić białka od żółtek, a następnie ubić je na sztywną pianę i dopiero wtedy wymieszać z gotowanym rosołem. Zanim jednak wykonamy ten krok, powinniśmy wyjąć z bulionu wszystkie warzywa oraz mięso. Dopiero wtedy wlewamy do środka pianę i gotujemy na niewielkim ogniu, cały czas mieszając. W trakcie czynności białko się zetnie, zamykając w środku niechciany tłuszcz. Kolejny krok polega na odstawieniu rosołu z ognia oraz odczekaniu kilkunastu minut. Właśnie wtedy pozostałe zanieczyszczenia opadną na dno garnka. Wystarczy, że na tym etapie przelejemy bulion przez sitko do czystego naczynia, by zapomnieć o mętnym rosole.

Czy cebula pomoże wyklarować rosół?

Wykwintny rosół najlepiej smakuje ugotowany na bazie licznych mięs oraz dobrze dobranej i świeżej włoszczyzny. W wielu domach nadal bardzo popularnym trikiem jest wzbogacanie zupy o cebulę. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z tego, że wcale nie chodzi o obrane warzywo, a wersję w łupinie. Zanim jednak cebula znajdzie się w zupie, warto opalić ją bezpośrednio nad kuchenką gazową lub użyć do tego specjalnego przyrządu. Alternatywną opcją będzie zarumienienie jej w nagrzanym piekarniku. Co ważne, dodatek cebuli nie tylko podbija smak rosołu, ale dodatkowo wpływa na jego wyklarowanie i przybranie apetycznego koloru.

Kostki lodu w zupie

Zdjęcie Kostki lodu pomogą przywrócić klarowny wygląd rosołu / 123RF/PICSEL

Ostatnią deską ratunku dla mętnego, pokrytego warstwą tłuszczu i mało apetycznego rosołu jest dodanie do niego kostek lodu. Wystarczy wrzucić kilka sztuk do garnka, a następnie uzbroić się w cierpliwość i poczekać, aż bulion całkowicie wystygnie. Powolne rozpuszczanie się lodu zamieni go w zimną wodę, która wyciągnie na powierzchnię nagromadzony tłuszcz. Teraz wystarczy jedynie dokładnie zebrać go za pomocą łyżki, by cieszyć się przejrzystą esencją.

