Trafić można na różne określenia odnoszące się do warzywa. Karpiel, kwaki lub kwaczek — wszystkie opisują tę samą roślinę. A jak smakuje? Brukiew można jeść zarówno na surowo, jak i po obróbce termicznej. W surówkach i sałatkach stanowi odświeżający, chrupiący akcent. W daniach na ciepło wykorzystuje się ją podobnie do ziemniaków. Kremowe zupy, zapiekanki, a nawet frytki... Brukiew cechuje się wyrazistym smakiem z pikantnymi i goryczkowymi nutami. Niektórzy porównują ją do rzepy i kalarepy. Po obróbce cieplnej jej charakter łagodnieje.