Krainy długowieczności, czyli czym są niebieskie strefy?

Termin ten odnosi się do wyjątkowych regionów na świecie, gdzie ludzie żyją dłużej i cieszą się lepszym zdrowiem niż w innych miejscach. Rzadziej dotykają ich choroby serca, otyłość, cukrzyca demencja czy nowotwory. Niebieskie strefy to określenie wprowadzone przez Dana Buettnera — badacza i autora książek na ten temat, często określanego mianem eksperta od długowieczności. Nazwa pochodzi od koloru markera, którym na mapach zaznaczano te szczególne rejony podczas badań. Są to miejsca na świecie, gdzie ludzie osiągają ponadprzeciętnie długie życie i często dożywają 100 lat w pełni sił.

Do grona niebieskich stref należą:

Okinawa (Japonia)

Sardynia (Włochy)

Ikaria (Grecja)

Nicoya (Kostaryka)

Loma Linda (Kalifornia, USA)

Cechą wspólną społeczności zamieszkujących te tereny są zdrowe nawyki, zarówno żywieniowe, jak i związane z aktywnością fizyczną, kontaktem z naturą i relacjami społecznymi.

Mieszkańcy Okinawy należą do najzdrowszych i najdłużej żyjących na świecie. Zdjęcie ilustracyjne chai89 123RF/PICSEL

W jakich godzinach jadają posiłki ludzie z niebieskich stref?

Jadłospis bazuje na nieprzetworzonych produktach. Choć dieta nie zakłada całkowitej rezygnacji z mięsa, jest ono traktowane raczej jako dodatek do posiłków bazujących przede wszystkim na składnikach pochodzenia naturalnego. Porcje nie są obfite. Mieszkańcy niebieskich stref kończą jedzenie, gdy czują się najedzeni w 80 procentach. Nie ma więc tutaj mowy o niekontrolowanym obżarstwie.

Mimo że godziny posiłków bywają odmienne, różnice te nie są znaczne. Dużą wagę w niebieskich strefach przywiązuje się do śniadań, które powinny być pełnowartościowe. Pierwszy posiłek w ciągu dnia jest spożywany nie później niż o 8 rano. Obiad przypada na okres między 12 a 13 w Japonii, Kostaryce i USA, w europejskich niebieskich strefach jadany jest bliżej godziny 14. Jeśli chodzi o kolację, najwcześniej do posiłku zasiadają mieszkańcy Okinawy — lekka kolacja podawana jest między 17 a 18. Najpóźniej serwuje się ją w Ikarii, gdzie do stołu zasiada się w przedziale 19-20. Dla uśrednienia wyników można stwierdzić, że najlepszą porą jedzenia kolacji jest przedział 18-19.

Stały rytm to podstawa

Wszystkie niebieskie strefy cechują wspólne zasady dotyczące godzin posiłków. Kluczowe jest jedzenie o stałych porach. Pomaga to utrzymać równy rytm biologiczny i zdrowie układu trawiennego. Śniadanie i obiad to posiłki dostarczające najwięcej energii. Spożywanie wczesnej kolacji daje organizmowi odpowiedni zapas czasu na trawienie przed snem. Wieczorne posiłki są małe i niskokaloryczne, co sprzyja efektywnej regeneracji organizmu i metabolizmowi.

