Pleśń w doniczkach: Jak powstaje?

Strzępki białego, włochatego nalotu są widoczne na powierzchni doniczki? Wtedy możemy mieć pewność, że mamy do czynienia z pleśnią. Już wtedy powinna nam się zapalić ostrzegawcza lampka, bo opieszałość może tylko zaszkodzić roślinie. Co prawda pleśń raczej nie zaatakuje bezpośrednio korzeni, ale z całą pewnością nie wygląda to estetycznie. Ponadto jej obecność świadczy o dużej wilgotności, co sprzyja tylko rozrastaniu się pleśni i pogłębianiu problemu.

Czy pleśń w doniczce jest niebezpieczna? Tak, ponieważ jeśli się rozrośnie i szczelnie pokryje wierzchnią warstwę gleby, to utrudni to parowanie wody. W efekcie wilgoć może zbierać się w bryle korzeniowej, a to powoduje, że roślina zaczyna gnić i z czasem doprowadzi to do jej zamierania. Dodatkowo obecność pleśni może sprzyjać rozwojowi chorób grzybowych, które mogą zaatakować liście.

Jak pozbyć się pleśni w doniczkach?

Zanim poznamy sposoby na pozbycie się pleśni w doniczkach, warto wiedzieć, co powoduje jej powstanie. Pojawia się zazwyczaj w trzech przypadkach. Po pierwsze, to zasługa nadmiaru wilgoci, nie tylko w doniczce, ale w otoczeniu. Po drugie, gleba może być zbyt zbita, co utrudnia przedostanie się jej w niższe partie korzeni. Po trzecie, roślina może cierpieć na niedobór światła słonecznego, który wzmaga problem powstawania pleśni w doniczce.

Zatem, jak pozbyć się pleśni w doniczce? Jedną z metod jest posypanie pleśni cynamonem, który ma właściwości grzybobójcze. Niektórzy zaś polecają sporządzenie roztworu ze szklanki wody oraz łyżki sody oczyszczonej: mieszanką można rośliny albo podlewać, albo zraszać. Jeśli to nie pomoże, pozostaje nam przygotowanie specyfiku na bazie czosnku. Ząbek warzywa trzeba rozgnieść i następnie zalać szklanką wody, a później mieszanką podlać pleśń.

Zdjęcie Cynamon w doniczce może szybko rozprawić się z pleśnią w doniczce / 123RF/PICSEL

UWAGA: Aby metody zadziałały, warto wcześniej wstrzymać się z podlewaniem przez pewien czas, aby dokładnie przesuszyć podłoże.

Pleśń w doniczce: jak zapobiegać?

Jak zapobiegać pleśni w doniczce? Przede wszystkim trzeba sprawdzić stan bryły korzeniowej: jeśli jest za bardzo zbita, należy ją rozluźnić, ale najlepiej umieścić roślinę w całkowicie nowym podłożu oraz wykonać warstwę drenażową. Pleśń przestanie się pojawiać także wtedy, kiedy zmniejszymy wilgotność: nie tylko w doniczce, czyli będziemy wlewać mniej wody, ale także w powietrzu. Dlatego czasem warto zainwestować w pochłaniacze wilgoci, które zneutralizują problem.

