Spis treści: 01 Sezon na meszki

02 Skąd się biorą meszki w domu?

03 Czy meszki gryzą w nocy?

04 Gdy ukąszenie przez meszki jest niebezpieczne?

05 Objawy po ukąszeniu meszki

06 Jak wygląda ślad po ukąszeniu meszki?

07 Opuchlizna po ugryzienie meszki - czym leczyć?

Sezon na meszki

Meszki to niezwykle dokuczliwie, latające owady gryzące. Ich szaro-brązowe ciało jest niewielkich rozmiarów - ma od 1,5 do 6 mm długości. Meszki atakują już od początku maja. W upalne i deszczowe dni są mniej aktywne, a najlepiej czują się w pobliżu zbiorników wodnych, w parkach, lasach i na łąkach, gdzie dochodzi do ich wylęgu.

Mają doskonały wzrok i zdolność wyczuwania wydychanego przez ludzi dwutlenku węgla, dlatego bez problemów są w stanie namierzyć swoje ofiary. Gryzą nie tylko na świeżym powietrzu, ale również mieszkaniach czy domach.

Skąd się biorą meszki w domu?

Do budynków meszki najczęściej przyfruwają z zewnętrz, wlatują przez otwarte okna czy drzwi. Podobnie jak komary i kleszcze, zwabia je zapach potu człowieka.

Czytaj również: Bolesne ukąszenie meszki. Na te objawy musisz uważać

Czy meszki gryzą w nocy?

Meszki na szczęście nie gryzą w nocy. Żerują w dzień, w zależności od pogody. Ich szczyt aktywności najczęściej przypada mniej więcej od godziny 9:00 do 11:00 rano, a potem od 16:00 do 19:00. Wzmożoną aktywność meszek obserwuje się w wilgotne, mgliste dni, przed burzami i ulewami.

Gdy ukąszenie przez meszki jest niebezpieczne?

Ukąszenia przez meszki są przede wszystkim bolesne i krwawe. Ich jad może być niebezpieczny dla:

dzieci

osób starszych

osób pod wpływem alkoholu

Substancja, jaką wydzielają, rozpuszcza erytrocyty i niszczy tkanki, przez co może nastąpić obrzęk płuc, a także wstrząs anafilaktyczny.

Zobacz też: 5 roślin, które skutecznie odstraszają komary w ogrodzie

Szczególnie groźne są samice - to właśnie one boleśnie kąsają. By złożyć jaja, potrzebują bowiem dużo białka, a jego źródłem jest ludzka krew.

Objawy po ukąszeniu meszki

Meszka nie wysysa krwi po wkłuciu się przez skórę tak jak komar, a nacina ją i miażdży tkankę aż do naczyń krwionośnych. Gdy krew wypływa, zaczyna ją zlizywać. Co więcej, po rozcięciu skóry, owad ten zabezpiecza powstałą ranę przed szybkim gojeniem - w ślinie ma toksyny, które hamują procesy krzepnięcia krwi. Niekiedy po ugryzieniu przez meszkę dochodzi do stanu zapalnego. Pojawiają się niekiedy:

bóle głowy

nudności

gorączka

powiększone węzły chłonne

bóle stawów

U niektórych osób po ukąszeniu przez meszkę pojawia się reakcja alergiczna organizmu - ich jad wywołuje wówczas chorobę meszkową - tzw. simuldozę.

Jak wygląda ślad po ukąszeniu meszki?

Rumień po ugryzieniu meszki zazwyczaj przypomina ślad po ukąszeniu przez komara. Jego intensywność zależy od tego, czy dana osoba jest uczulona na jad. Zazwyczaj pojawia się zaczerwienienie oraz delikatna opuchlizna.

Zdjęcie W miejscu ukąszenia prze meszkę pojawia się zaczerwienienie oraz lekka opuchlizna / 123RF/PICSEL

Sprawdź także: Pająk, komar, mrówka czy pszczoła? Tak rozpoznasz, co cię ugryzło

Opuchlizna po ugryzienie meszki - czym leczyć?

Miejsce ugryzienia przez meszkę najlepiej jest przemyć wodą z mydłem oraz użyć maści po ukąszeniach, zapobiegającej swędzeniu. Ponadto warto też zastosować:

okład z cebuli, octu, cytryny lub sody oczyszczonej - łagodzą one dolegliwości po ukąszeniu przez meszkę

okład z szałwii lub tymianku - zmniejszają opuchliznę

wodę utlenioną - w celu odkażenia rany

Jeśli mimo zastosowanych środków widać obrzęk, a rana się powiększa, pojawia obrzęk, należy zgłosić się do lekarza, który być może przepisze miejscowy antybiotyk.

Jak ochronić się przed ukąszeniem przez meszki?

Aby zminimalizować ryzyko ataku ze strony meszek warto: