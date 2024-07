Początek tygodnia będzie jeszcze w miarę spokojny. W poniedziałek temperatura wahać się będzie między 24 st. Celsjusza w Krakowie i Katowicach a 27 st. w Zielonej Górze, Katowicach i Warszawie. Na wschodzie, południu i środkowym wschodzie kraju możliwy będzie deszcz, a nawet burze. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Wszystko zmieni się we wtorek, kiedy to do Polski dotrą silne upały i pozostaną z nami aż do niedzieli!