Program "Błękitna Flaga" , jest realizowany pod patronatem Fundacji Edukacji Ekologicznej (FEE) , której siedziba mieści się w Kopenhadze w Danii. "Błękitna Flaga" to prestiżowe wyróżnienie, które przyznawane jest najczystszym, najbardziej ekologicznym i bezpiecznym kąpieliskom na świecie .

Aby zakwalifikować się do tej nagrody, musi zostać spełniony i zachowany szereg rygorystycznych kryteriów związanych z ochroną środowiska, edukacją, bezpieczeństwem i dostępnością - informują organizatorzy programu.

"Głównym założeniem i ideą programu Błękitna Flaga jest zbliżenie społeczeństwa z jego otoczeniem i zachęcenie do lepszego poznania swojego środowiska. W związku z tym podmioty zaangażowane powinny, poza nieprzerwaną ekspozycją informacji istotnych dla danego regionu w zakresie różnorodności biologicznej, ekosystemów i zjawisk środowiskowych , oferować i wspierać działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska" - czytamy na stronie blekitnaflaga.org.

Niedawno wyłoniono polskich laureatów programu "Błękitna Flaga" w sezonie 2024. Prestiżowym certyfikatem może pochwalić się aż 36 miejsc w naszym kraju . Z kolei skali globalnej, to "Błękitną Flagę" otrzymało ponad 5 tys. miejsc z 51 krajów .

Najwięcej wyróżnień powędrowało do Hiszpanii, Grecji i Turcji . Polska uplasowała się na 19. miejscu z 36 miejscami certyfikowanymi "Niebieską Flagą".

Co ciekawe plaża w Świnoujściu już dziewiętnasty raz z rzędu otrzymała "Błękitną Flagę".

"Błękitna Flaga to symbol rozpoznawany na całym świecie. Cieszymy się, że nasze działania, by dbać o podnoszenie standardów kąpielisk, zostały ocenione tak wysoko. To duża zasługa ludzi, którzy codziennie pracują na kąpieliskach: ratowników, służby sprzątające oraz pracowników obsługi mariny" — powiedział Roman Kucierski, Zastępca Prezydenta Miasta w rozmowie z Kurierem Szczecińskim.