Dane pokazują, że średnia emerytura kobiet jest niższa o około tysiąc złotych w porównaniu z mężczyznami . Przyczyną tego jest nie tylko krótszy okres pracy zawodowej związany z macierzyństwem, lecz także rosnąca długość życia kobiet. W rezultacie mniejsze składki emerytalne są dzielone przez większą liczbę lat, co obniża wysokość comiesięcznego świadczenia .

Brak podwyższenia wieku emerytalnego może skutkować nie tylko dramatycznie niskimi świadczeniami, ale również trudnościami w finansowaniu obecnych emerytur przez coraz mniej liczny rynek pracy . Szczególnie dotyczy to młodszych pokoleń, które mogą zmagać się z niewystarczającymi zasobami na wsparcie coraz liczniejszej grupy seniorów.

- podkreśla prof. Chłoń-Domińczak. Współczesne modele przewidują dynamiczne dostosowywanie wieku emerytalnego do rosnącej długości życia , co z powodzeniem stosuje się już w ośmiu krajach Europy.

Chociaż podniesienie wieku emerytalnego może być politycznie trudne, istnieje wiele sposobów, by zachęcić obywateli do dłuższej aktywności zawodowej. Kluczowe jest stworzenie systemu bodźców finansowych i infrastrukturalnych, które pozwolą pracownikom na elastyczne podejście do planowania swojej kariery i oszczędności na starość.