Jak siać nasiona ogórków?

Termin siewu oraz sadzenia ogórków gruntowych uzależniony jest między innymi od sposobu przeprowadzania tego zabiegu. Nasiona sieje się do doniczek w drugiej połowie kwietnia, zaś ich rozsadę przenosi do gruntu na przełomie maja i czerwca. Warzywa można również siać bezpośrednio do ziemi. Ten zabieg należy wykonać w terminie od połowy maja do połowy czerwca.

Ogórki są roślinami bardzo wrażliwymi na mrozy, dlatego też ich siew do gruntu musi przypadać na czas, kiedy ryzyko wystąpienia przymrozków będzie ograniczone do minimum.

Zdjęcie Czy ogórek śremski nadaje się do kiszenia? Posadź jeszcze w tym roku / Unsplash

Najlepsza odmiana ogórków do kiszenia. Chrupiące, jędrne, bez goryczki

Tuż przed wysadzeniem ogórków w ogródku warto przemyśleć ich późniejsze przeznaczenie. Jeśli warzywa mają w przyszłości trafić do słoików, gdzie poddamy je zabiegowi kiszenia, należy sięgnąć po sprawdzone przez ogrodników gatunki.

Jaka odmiana ogórków jest najlepsza do kiszenia? Działkowicze polecają między innymi gatunek śremski. To wczesna i bardzo plenna odmiana tego warzywa. Ogórki są nie tylko smaczne, ale również pozbawione goryczki. Ich kształt jest cylindryczny, skórka zielona z grubymi brodawkami, a wewnątrz kryje się mała komora nasienna.

Co więcej, to odmiana wyjątkowo odporna na choroby, będąc dzięki temu prostą w uprawie. Ma dość wczesny termin zbioru, a w zależności od daty wysiewu ogórki można zbierać już od połowy lipca do września. Ogórek śremski długo pozostaje zielony i nie ma tendencji do żółknięcia.

Która odmiana ogórka najlepsza do kiszenia? Posadź jeszcze w tym roku

Do kiszenia najlepiej nadają się ogórki gruntowe. Doświadczeni ogrodnicy, obok ogórka śremskiego, polecają również szereg innych gatunków. Wśród nich wymieniają odmianę:

Soplica F1 - najbardziej rozpoznawalna odmiana ogórków o wczesnym terminie zbiorów. Warzywa są kształtne, smukłe oraz bardzo smaczne. Świetnie nadają się do kiszenia. Poddane fermentacji zachowują swój ciemnozielony kolor, a ich smak pozbawiony jest goryczki .

- najbardziej rozpoznawalna odmiana ogórków o wczesnym terminie zbiorów. Warzywa są kształtne, smukłe oraz bardzo smaczne. Świetnie nadają się do kiszenia. Poddane fermentacji zachowują swój ciemnozielony kolor, a ich . Julian F1 - średnio wczesna odmiana, która wytwarza owoce o ciemnozielonym kolorze, długie, z małą komorą nasienną. Dobrze nadają się do kiszenia. Po przetworzeniu utrzymują żywy, zielony kolor.

- średnio wczesna odmiana, która wytwarza owoce o ciemnozielonym kolorze, długie, z małą komorą nasienną. Dobrze nadają się do kiszenia. Po przetworzeniu utrzymują żywy, zielony kolor. Borus F1 - średnio wczesna, bardzo plenna odmiana o ciemnozielonych, wydłużonych, smukłych owocach. Po zakiszeniu ogórki są jędrne i twarde. Świetnie sprawdzą się na tzw. ogórki małosolne.

Zdjęcie Najlepsza odmiana ogórków do kiszenia. Chrupiące, jędrne, bez goryczki / 123RF/PICSEL

Dlaczego ogórki po zerwaniu są gorzkie? Oto jak temu zaradzić

Prawdziwą bolączką działkowców jest gorzki posmak, który często towarzyszy świeżo zerwanym ogórkom. Jak temu zaradzić? Ogrodnicy mają szereg prostych sposobów. Nimi podzielili się na grupie "Ogrodomaniacy i ich ogrody - wskazówki zdjęcia porady".

"Żeby nie były gorzkie nie wolno zbierać w słońcu. Taką ciekawostkę usłyszałam od starego działkowicza, który co roku ma dorodne ogórki" - twierdzi jedna z ogrodniczek. Problemem może być również zbyt rzadkie podlewanie.

"Gorzkie ogórki robią się dlatego, że za mało są podlewane. Miałam wiele ogórków i każdy był gorzki. W końcu wyczytałam, że trzeba podlewać, podlewać i jeszcze raz podlewać. I nawet jak są gorzkie, a damy im więcej wody gorycz znika. Przekonałam się osobiście" - wtóruje inna.

Te rady warto wziąć sobie do serca, a ogórki już zawsze będą zachwycać pysznym smakiem.

