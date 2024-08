Kiedy siać trawnik, by osiągnąć najlepsze rezultaty? Termin coraz bliżej

Wrzesień to idealny czas na wysiew trawy. Wczesna jesień, kiedy ziemia jest jeszcze nagrzana po letnich upałach, stwarza optymalne warunki do kiełkowania nasion. Dni są nadal stosunkowo długie, a pogoda stabilna, co sprzyja wzrostowi młodej trawy.

Opóźnienie siewu do października lub listopada może okazać się ryzykowne, ponieważ chłodne noce i nieprzewidywalne warunki pogodowe mogą zniweczyć naszą pracę. Młoda trawa może nie zdążyć, ukorzenić się przed pierwszymi przymrozkami, co negatywnie wpłynie na jej gęstość i wygląd w następnym sezonie.

Jak przygotować glebę pod trawnik? To kluczowy krok

Przygotowanie gleby to kluczowy krok, którego nie powinniśmy pominąć. Aby zapewnić trawie najlepsze warunki do wzrostu, należy zacząć od przekopania ziemi na głębokość około 20 cm. W trakcie tego procesu warto usunąć wszystkie chwasty, kamienie oraz inne przeszkody, które mogą utrudniać rozwój korzeni. Jeśli gleba w twoim ogrodzie jest zbyt gliniasta, warto dodać do niej warstwę piasku, co poprawi jej strukturę i ułatwi odprowadzanie wody.

Po przekopaniu ziemi należy ją dokładnie rozkruszyć grabiami, a następnie wyrównać powierzchnię. Na tym etapie warto również zastosować specjalistyczne podłoże do trawników, które dodatkowo wzbogaci glebę w niezbędne składniki odżywcze. Po wyrównaniu ziemi konieczne jest jej zagęszczenie za pomocą walca ogrodowego, co zapobiegnie nierównomiernemu osiadaniu gleby po siewie.

Gęsty i zielony trawnik to marzenie każdego ogrodnika 123RF/PICSEL

Siew trawnika - na co zwrócić uwagę?

Sam proces siewu trawy wymaga precyzji i uwagi. Przede wszystkim należy zadbać o to, by gleba była lekko wilgotna przed przystąpieniem do siewu - nie powinna być ani zbyt sucha, ani zbyt mokra. Trawę najlepiej siać metodą krzyżową, co oznacza, że nasiona powinny być rozrzucone równomiernie wzdłuż i wszerz powierzchni trawnika. W celu uzyskania odpowiedniej gęstości zaleca się użycie maksymalnie 1 kg nasion na 40 m² trawnika.

Po zakończeniu siewu ziemię należy ponownie zagrabić, aby nasiona zostały przykryte cienką warstwą gleby. Następnie, aby zapewnić lepszy kontakt nasion z glebą, powierzchnię trawnika musimy delikatnie ubić walcem. Ważnym elementem jest także regularne podlewanie świeżo zasianego trawnika. Należy to robić delikatnym strumieniem wody, aby nie wypłukać nasion, a jednocześnie utrzymać stałą wilgotność podłoża przez pierwsze tygodnie po siewie.