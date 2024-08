Mole spożywcze są jednym z tych gości, których nie wypatruje żaden właściciel domu lub mieszkania. Bo gdy już, najczęściej przez przypadek, trafią do kuchni, szybko czują się w niej wyjątkowo swobodnie. Do tego stopnia, że z chęcią rozgaszczają się w kolejnych pudełkach z żywnością, nic nie robiąc sobie ze złości mieszkańców. Walkę warto więc wypowiedzieć im już od pierwszych chwil.

To larwom warto przyjrzeć się dokładniej. One bowiem wyrządzają znacznie większe szkody - są żarłoczne, penetrując szafę niekiedy aż do całkowitego zniszczenia przechowywanych w niej ubrań. Co ważne, rodzaje zjadanego przez nie pożywienia wpływają na ich wygląd - mogą więc być jasne, ale też żółte, czerwone, brązowe czy zielone. Gdy zauważysz jakiekolwiek, działaj natychmiast.