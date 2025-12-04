Spis treści: Zielona herbata - super food z bogactwem składników Zielona herbata najlepsza przy odchudzaniu Zielona herbata a demencja Zielona herbata wspiera zdrowie serca Inne właściwości zielonej herbaty

Zielona herbata - super food z bogactwem składników

Zielona herbata to zdecydowanie jeden z najzdrowszych napojów świata. W gorzkim naparze o lekko trawiastym posmaku kryje się mnóstwo składników bioaktywnych. Znajdziemy w nim silne antyoksydanty, w tym zbawienne dla organizmu polifenole, garbniki, aminokwasy, witaminy A, B, C i E, a także kluczowe minerały: m.in. wapń i potas.

Zielona herbata najlepsza przy odchudzaniu

Zielona herbata zawiera spore ilości katechin, które spowalniają wchłanianie tłuszczów z pożywienia, a jednocześnie zwiększają ich zużycie przez organizm. Aktywują też mechanizmy trawienne w wątrobie i nasilają proces termogenezy. Dzięki temu przyspieszają spalanie tkanki tłuszczowej i ułatwiają odchudzanie. W tym celu najlepiej pić zieloną herbatę wieczorem - godzinę lub dwie przed snem. Ważne, by napar był z drugiego parzenia - działa wtedy relaksująco i ułatwia zasypianie.

Zielona herbata a demencja

Niektóre badania naukowców wykazały, że polifenole z zielonej herbaty łączą się ze szkodliwymi białkami odpowiedzialnymi za rozwój alzheimera. Następnie je rozkładają, co może znacznie zmniejszać ryzyko schorzeń neurodegradacyjnych. I mimo że jest to niepotwierdzona ostatecznie teza, warto regularnie pić zieloną herbatę, bo wiemy na pewno, że poprawia mikrokrążenie w mózgu. A to kolejny kluczowy czynnik w profilaktyce demencji.

Codziennie wypij jedną lub dwie filiżanki zielonej herbaty, by wspomóc odchudzanie 123RF/PICSEL

Zielona herbata wspiera zdrowie serca

Zielona herbata wykazuje też zbawienny wpływ na układ krążenia. Znajdujące się w niej silne przeciwutleniacze hamują wchłanianie się cholesterolu do krwioobiegu i zapobiegają odkładaniu się złogów miażdżycowych. Zmniejszają też lepkość krwi, dzięki czemu zmniejszają ryzyko tworzenia się zakrzepów. Regularne picie zielonej herbaty to jeden z lepszych naturalnych sposobów na ochronę przed miażdżycą, nadciśnieniem, zawałem serca czy udarem mózgu.

Inne właściwości zielonej herbaty

Silne właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne zielonej herbaty poprawiają też kondycję skóry i opóźniają procesy starzenia się organizmu. Wspierają też krążenie i ułatwiają walkę z cellulitem. Badania wykazały, że zielony napar neutralizuje także bakterie w jamie ustnej i zmniejsza ryzyko stanów zapalnych dziąseł i paradontozy.

