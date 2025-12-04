Najlepszy napój dla sercowców i osób z nadwagą. Wymiata cholesterol i spala tłuszcz
Zdrowa zbilansowana dieta i regularna aktywność fizyczna to podstawa dłuższego życia w zdrowiu. Lekarze i dietetycy zachęcają też do korzystania z dobroczynnego wpływu niektórych produktów spożywczych. Zawierają one silne przeciwutleniacze i inne substancje bioaktywne, które działają odmładzająco na ciało i zmniejszają ryzyko wielu przewlekłych schorzeń. Sprawdź, jaki tani i wyjątkowy napój wprowadzić do codziennej diety, by szybciej schudnąć, obniżyć poziom cukru we krwi i uchronić się przed miażdżycą.
Spis treści:
- Zielona herbata - super food z bogactwem składników
- Zielona herbata najlepsza przy odchudzaniu
- Zielona herbata a demencja
- Zielona herbata wspiera zdrowie serca
- Inne właściwości zielonej herbaty
Zielona herbata - super food z bogactwem składników
Zielona herbata to zdecydowanie jeden z najzdrowszych napojów świata. W gorzkim naparze o lekko trawiastym posmaku kryje się mnóstwo składników bioaktywnych. Znajdziemy w nim silne antyoksydanty, w tym zbawienne dla organizmu polifenole, garbniki, aminokwasy, witaminy A, B, C i E, a także kluczowe minerały: m.in. wapń i potas.
Zielona herbata najlepsza przy odchudzaniu
Zielona herbata zawiera spore ilości katechin, które spowalniają wchłanianie tłuszczów z pożywienia, a jednocześnie zwiększają ich zużycie przez organizm. Aktywują też mechanizmy trawienne w wątrobie i nasilają proces termogenezy. Dzięki temu przyspieszają spalanie tkanki tłuszczowej i ułatwiają odchudzanie. W tym celu najlepiej pić zieloną herbatę wieczorem - godzinę lub dwie przed snem. Ważne, by napar był z drugiego parzenia - działa wtedy relaksująco i ułatwia zasypianie.
Zielona herbata a demencja
Niektóre badania naukowców wykazały, że polifenole z zielonej herbaty łączą się ze szkodliwymi białkami odpowiedzialnymi za rozwój alzheimera. Następnie je rozkładają, co może znacznie zmniejszać ryzyko schorzeń neurodegradacyjnych. I mimo że jest to niepotwierdzona ostatecznie teza, warto regularnie pić zieloną herbatę, bo wiemy na pewno, że poprawia mikrokrążenie w mózgu. A to kolejny kluczowy czynnik w profilaktyce demencji.
Zielona herbata wspiera zdrowie serca
Zielona herbata wykazuje też zbawienny wpływ na układ krążenia. Znajdujące się w niej silne przeciwutleniacze hamują wchłanianie się cholesterolu do krwioobiegu i zapobiegają odkładaniu się złogów miażdżycowych. Zmniejszają też lepkość krwi, dzięki czemu zmniejszają ryzyko tworzenia się zakrzepów. Regularne picie zielonej herbaty to jeden z lepszych naturalnych sposobów na ochronę przed miażdżycą, nadciśnieniem, zawałem serca czy udarem mózgu.
Inne właściwości zielonej herbaty
Silne właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne zielonej herbaty poprawiają też kondycję skóry i opóźniają procesy starzenia się organizmu. Wspierają też krążenie i ułatwiają walkę z cellulitem. Badania wykazały, że zielony napar neutralizuje także bakterie w jamie ustnej i zmniejsza ryzyko stanów zapalnych dziąseł i paradontozy.
