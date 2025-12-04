Ten farsz na świąteczne pierogi to prawdziwy majstersztyk. Poleca go sam Robert Makłowicz
Wigilia to jedyna tak uroczysta kolacja w roku, kiedy na stole królują te same, tradycyjne pyszności. Jednym z wigilijnych dań serwowanych w każdym polskim domu są oczywiście pierogi. Najczęściej przyrządza się je z dodatkiem grzybów i kapusty, jednak wyśmienicie smakują również te z farszem o słodkawym posmaku. Jeśli jesteście ciekawi, jaki patent na pierogi wigilijne ma jeden z najbardziej znanych i cenionych, polskich kucharzy, zachęcamy do zapoznania się z poniższym przepisem.
Spis treści:
- Świąteczne pierogi według Roberta Makłowicza. Oto jak przyrządza je kulinarny mistrz
- Wigilijne pierogi z suszonymi śliwkami. Przepis krok po kroku
Świąteczne pierogi według Roberta Makłowicza. Oto jak przyrządza je kulinarny mistrz
Jeśli twoi domownicy przepadają za świątecznymi pierogami, warto rozważnych przyrządzenie ich tym razem w dwóch wersjach - na słono i słodko. Może się bowiem okazać, że te drugie posmakują im jeszcze bardziej, aniżeli tradycyjne z kapustą. Argumentem przemawiającym za tym, że wigilijne pierogi w słodkim wydaniu są warte zachodu, jest fakt, że poleca sam Robert Makłowicz - jeden z najbardziej cenionych postaci w polskiej gastronomii. Kulinarny ekspert ma zawsze niezawodne patenty na smaczne potrawy, a sam najbardziej preferuje typowo polskie smaki. Jego zdaniem, pierogi wykonane odpowiednio zarobionego ciasta i obłędnego śliwkowego nadzienia to coś, czego każdy powinien spróbować. Jak je zrobić, aby miały idealną konsystencję i wyśmienicie smakowały?
Wigilijne pierogi z suszonymi śliwkami. Przepis krok po kroku
Przepis na wigilijne pierogi jest bardzo prosty. Aby zrobić farsz, wystarczy jedynie namoczyć i ugotować suszone śliwki. Zdaniem Roberta Makłowicza, podstawą jest jednak przygotowanie idealnego, pierogowego ciasta.
Kucharz ma na nie swoją sprawdzoną recepturę, którą wykorzystuje w kuchni od dawna. Aby przygotować pierogi ze śliwką potrzebne będą następujące składniki.
Składniki
- 750 g mąki pszennej jasnej
- 2 jajka
- szczypta soli
- 500 ml letniej wody
- pół szklanki wody gazowanej
- łyżka oleju
- 500 g suszonych śliwek
- łyżka cukru
Sposób przygotowania
Farsz:
- Umieść śliwki w naczyniu, przykryj je wodą i odstaw - najlepiej na całą noc.
- Następnego dnia ugotuj śliwki (przez około 20 minut) i odcedzić. Pamiętaj, że śliwki nie powinny mieć pestek. Wywar ze śliwek zachowaj - sprawdzi się on idealnie do przygotowania kompotu z suszu.
- Do ugotowanych śliwek dodaj cukier i delikatnie rozetrzyj łyżką w naczyniu.
Ciasto:
- Mąkę wysyp na stolnicę, dodaj jajka i szczyptę soli. Wyrób ciasto bez dodawania wody. Gdy składniki się dobrze połączą, dodaj wodę i wyrabiaj jeszcze kilka minut. Potem dolej wodę gazowaną i wyrabiaj dalej.
- Na samym końcu wlej olej. Dobrze wyrobione ciasto powinno być gładkie i jednolite.
- Teraz pozostaje już tylko rozwałkowywać ciasto partiami, wycinać szklanką kółka i kłaść na nie śliwkowy farsz, a następnie zlepiać.
- Pierogi gotuj w osolonej wodzie kilka minut, do momentu wypłynięcia.
