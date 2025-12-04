Jeśli twoi domownicy przepadają za świątecznymi pierogami, warto rozważnych przyrządzenie ich tym razem w dwóch wersjach - na słono i słodko. Może się bowiem okazać, że te drugie posmakują im jeszcze bardziej, aniżeli tradycyjne z kapustą. Argumentem przemawiającym za tym, że wigilijne pierogi w słodkim wydaniu są warte zachodu, jest fakt, że poleca sam Robert Makłowicz - jeden z najbardziej cenionych postaci w polskiej gastronomii. Kulinarny ekspert ma zawsze niezawodne patenty na smaczne potrawy, a sam najbardziej preferuje typowo polskie smaki. Jego zdaniem, pierogi wykonane odpowiednio zarobionego ciasta i obłędnego śliwkowego nadzienia to coś, czego każdy powinien spróbować. Jak je zrobić, aby miały idealną konsystencję i wyśmienicie smakowały?