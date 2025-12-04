Co przyniesie piątek, 5 grudnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Barana

Karta Giermek Mieczy

W życiu prywatnym pamiętaj, że pozory mogą bardzo mylić. Ktoś wydaje się uroczy i bezbronny, ale potrafi zadbać o siebie dobrze i… bezwzględnie! Nie lekceważ nikogo ze względu na wiek czy na pozorny brak doświadczenia. Może je nadrabiać zawziętością. W finansach możliwe będzie wsparcie ze strony krewniaka, o ile nie powierzysz mu zbyt trudnego zadania.

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka

Karta 9 Denarów

W życiu prywatnym trzeba będzie wypełnić jakieś zobowiązanie, dotrzymać słowa. Honor i dobra reputacja okażą się ważniejsze niż finansowy zysk. Gładka buzia i równie gładkie słowa dają duży kapitał zaufania, ale na dłuższą metę nie pomogą, jeśli nie idzie za nimi szlachetność, słowność, punktualność i rzeczowość. W finansach możesz zarobić na handlu sztuką.

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt

Karta As Kielichów

W życiu prywatnym możliwa będzie miłość definiująca egzystencję, przyjaźń, która zmieni twój pogląd na związki międzyludzkie. Wiele relacji nie wytrzymuje próby czasu, ale dla tych nielicznych sukcesów warto wciąż się starać. W finansach możliwa będzie współpraca z osobą bardzo utalentowaną i pomocną, ale też wzruszająco naiwną.

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka

Karta Rydwan

W kontaktach prywatnych możliwy będzie triumf, zadowolenie, wzmocniona atrakcyjność. Otacza cię nimb sukcesu i warto to wykorzystać. Mierz wysoko, snuj ambitne plany i nie daj sobie wmówić, że ktoś jest dla ciebie zbyt wspaniały. W finansach możliwy będzie szybki awans, rozwój firmy, wykorzystanie sprzyjającej koniunktury, wpisanie się w trendy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa

Karta Rycerz Denarów

W życiu osobistym trzeba będzie sprytnie dochodzić swoich praw, podtrzymać kontakt z kimś, kto nie jest najlepszym rozmówcą. Mogą cię otaczać ludzie interesowni, sprytni, dla których podstawową wartością są korzyści materialne, a nie uczucia. W finansach w grę wchodzi wzbogacenie się na spekulacjach finansowych, drobna wygrana dzięki wsparciu losu.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny

Karta 6 Kielichów

W życiu prywatnym istnieje ryzyko rozczarowania zarówno kimś, jak i własnymi marzeniami. Ludzie początkowo pokazują się z jak najlepszej strony, ale i my chcemy ślepo wierzyć w miłosny ideał. Z czasem różowe okulary spadają z nosa i wtedy trzeba przemyśleć, czy rzeczywistość nadal cieszy oczy? W finansach uważaj, by nie zasłużyć sobie na czyjąś naganę.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi

Karta 5 Mieczy

W życiu osobistym warto pozbyć się pewnej uporczywej idei, przestać zazdrościć, nie popadać w obsesję. Ktoś odniósł sukces i nie ma to wiele wspólnego z tobą. Jeśli tobie się wiedzie, nikomu nic do tego. Porównywanie się to złodziej wszelkiej radości, należy go więc zaniechać. W finansach możesz napotkać trudności, jeśli stracisz życzliwego protektora.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona

Karta Królowa Kielichów

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z osobą, dla której przeszłość i drobne nawet gesty są szalenie ważne. Lepiej nie zapominać o rocznicach typu imieniny, data pierwszego spotkania itp. Możesz zyskać przychylność wśród kobiet, co zawsze jest opłacalne. W finansach możliwe będzie wyjście na prostą lub powiększenie majątku dzięki przyjaciołom.

Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca

Karta 3 Denarów

W życiu osobistym możliwa będzie poprawa nastroju, a to dzięki sprzyjającej koniunkturze i nadejściu bliskich, pomocnych osób. Możesz mieć do czynienia z ludźmi praktycznymi, którzy mają dobre pomysły na pieniądze. W finansach w grę wchodzi większy dostęp do waluty, przypływ gotówki, realizacja ambitnego planu z grupą chętnych ludzi.

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca

Karta As Buław

W życiu prywatnym możliwy będzie sukces, ale wymaga on doskonałego zapanowania nad swoimi namiętnościami. Nie chodzi o bierność, tylko o takie dysponowanie miłosną energią, aby napędzała cię długi czas. Zachowaj siłę przebicia przez długi czas. Będzie ci ona potrzebna, by kogoś przekonać, zagrzewać do walki. W finansach możesz pokonać uporczywą konkurencję.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika

Karta 4 Denarów

W relacjach prywatnych może dojść do poważnego konfliktu interesów. Szczęście okaże się połowiczne, jak to zresztą często w życiu bywa. Z drugiej strony porażka może okazać się nie taka fatalna. Trzeba spojrzeć na sprawy z dystansu, chronić przede wszystkim swój spokój oraz najbliższą rodzinę. W finansach uważaj, jakie prezenty przyjmujesz i jakie koszty ponosisz.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Karta Cesarz

W życiu prywatnym możliwe będzie wyjście z kłopotów, obronienie swoich praw, postawienie na swoim. Jeśli chcesz osiągnąć sukces, nie zastanawiaj się, czy on się tobie należy. Nic samo nie wpada w ręce, a wysiłek należy docenić. W finansach nie popadaj w pułapkę rozrzutności, nawet jeśli nadchodzące godziny skłonią cię do pofolgowania zachciankom.

