Spis treści: Dlaczego fugi tak łatwo się brudzą? Jak wyczyścić fugi sodą oczyszczoną? Jak wyczyścić fugi za pomocą soku z cytryny? Inne domowe sposoby na czyszczenie fug

Dlaczego fugi tak łatwo się brudzą?

Płytki ceramiczne to wciąż jedno z bardziej popularnych wykończeń podłóg i ścian w kuchni, na klatce schodowej czy w łazience. Są odporne na uszkodzenia i łatwe w utrzymaniu, jednak prawdziwą zmorą są fugi.

W niewielkich przestrzeniach między płytkami gromadzi się kurz, brud czy piasek. Taka jest zresztą ich rola - w ten sposób zmniejsza się ryzyko zarysowania płytek. Niestety chropowate wgłębienie szybko traci oryginalny kolor, co jest nieestetyczne i niehigieniczne.

Jak wyczyścić fugi sodą oczyszczoną?

Soda oczyszczona to najlepszy domowy produkt do czyszczenia fug. Działa odkażająco i wybielająco, doskonale usuwa też pleśń i pochłania nieprzyjemne zapachy. Wystarczy, że na zabrudzone fugi nałożysz pastę na bazie sody oczyszczonej. Do miski wsyp kilka łyżek sody i dolej odrobinę ciepłej wody, by powstała konsystencja pasty.

Jeśli fugi są bardzo brudne, dodaj też trochę wody utlenionej i dokładnie wymieszaj całość. Pastę nanieś na fugi i pozostaw na 15-20 minut. Następnie całość przetrzyj szczotką z twardym włosiem i zetrzyj mokrą ścierką. Fugi powinny odzyskać dawną biel.

Jak wyczyścić fugi za pomocą soku z cytryny?

Jeśli chcesz odświeżyć i wybielić jasne fugi, użyj soku z cytryny. Wystarczy, że wyciśniesz sok z jednego lub dwóch owoców i wlejesz go do pojemnika z atomizerem, a następnie spryskasz zabrudzone fugi. Po kilkunastu minutach całość trzeba jeszcze przetrzeć mokrą ściereczką. Do czyszczenia bardziej zabrudzonych miejsc użyj starej szczoteczki do zębów.

Do czyszczenia fug używaj miękkiej szczoteczki do zębów 123RF/PICSEL

Inne domowe sposoby na czyszczenie fug

Skutecznym produktem do walki z brudnymi fugami jest także ocet spirytusowy - odkaża, usuwa pleśń i osady. Wystarczy zmieszać go z wodą w proporcji 1:1, wlać do pojemnika z atomizerem i spryskiwać zabrudzone fugi. Po kilkunastu minutach trzeba jeszcze użyć szczotki i miękkiej ściereczki.

Jeśli masz w domu myjkę parową, to z powodzeniem możesz użyć jej do czyszczenia fug. Wystarczy wybrać odpowiednią wąską końcówkę i skierować strumień pary bezpośrednio na zabrudzenia. Mikroskopijne cząsteczki wody wypłuczą uporczywe osady z kamienia i detergentów, a także brud.

