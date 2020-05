Najprostsze sposoby na ślimaki

Ślimaki są najgroźniejsze teraz, kiedy na naszych działkach jest dużo młodych, delikatnych roślin. Aby zwalczyć żarłoczne mięczaki, nie musimy używać chemii.

W kilku miejscach między grządkami wykopujemy płytkie (ok. 10 cm) dołki, wykładamy je folią i nalewamy wodę - nocą wejdą do nich ślimaki. Rano robimy "obchód" i wyjmujemy je z wody.

UWAGA! Zamiast wody można użyć jasnego piwa, najlepiej podgrzanego.

Ślimaki nie lubią chropowatych powierzchni, więc w przejściach między grządkami można rozsypać cienką warstwę trocin, popiołu drzewnego, suchych igieł, pokruszonych skorupek jajek albo gruboziarnistego żwiru.

UWAGA! Takie "bariery" trzeba odnawiać po każdym deszczu.

Można też spryskać rośliny słabą kawą i wysypywać obok fusy kawowe - ślimaki nie lubią ich zapachu.

