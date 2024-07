Najzdrowszy owoc świata nie dla każdego. Kto nie może jeść borówek amerykańskich?

Oprac.: Agnieszka Kasprzyk

Borówki amerykańskie są cenione za swoje liczne korzyści zdrowotne. To owoce bogate w antyoksydanty, witaminy i minerały, co sprawia, że stanowią doskonały dodatek do zdrowej diety. Jednak, mimo ich licznych zalet, istnieją osoby, które nie powinny jeść borówek oraz sytuacje, w których mogą one wywoływać skutki uboczne. Sprawdź, czy należysz do tej grupy.