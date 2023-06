Po co są naklejki na owocach, ile cyfr zawierają i co one oznaczają?

Naklejki na owocach to dość częsty widok w supermarketach i dyskontach. Zawierają one kod PLU (skrót wywodzi się od angielskiego zwrotu "price look-up"), który składa się zazwyczaj z czterech lub pięciu cyfr. Są one nadawane od 1990 roku. Oznaczaniem owoców kodami PLU zajmuje się IFPS (International Federation for Produce Standards), czyli Międzynarodowa Federacja ds. Standardów Produktu. Dzięki kodom PLU możliwe jest szybkie sprawdzenie sposobu uprawy danego owocu.

Jak czytać kody PLU?

Pierwsza cyfra zwykle oznacza formę uprawy. Czterocyfrowe kody PLU zaczynają się od "3" lub "4". Obecność tych numerów świadczy o tym, że dany owoc pochodzi z tak zwanej uprawy konwencjonalnej. Pięciocyfrowe kody PLU mogą zaczynać się cyfrą "9", która oznacza uprawę organiczną (ekologiczną) lub cyfrą "8" mówiącą o tym, że produkt jest genetycznie zmodyfikowany (GMO). Posługując się przykładem – banany uprawiane metodą konwencjonalną będą miały kod 4011, z kolei te pochodzące z uprawy ekologicznej – 94011.

Reklama

Oprócz kodu PLU, na naklejkach umiejscawianych na owocach można również dostrzec kod kreskowy. Jego początkowe liczby są pomocne w ustaleniu, z jakiego kraju pochodzi dany produkt. Przykładowo – 590 oznacza Polskę, 599 Węgry, 380 Bułgarię, a 474 Estonię.

Zdjęcie Kod pięciocyfrowy, który rozpoczyna się od cyfry 8 oznacza, że owoc lub warzywo pochodzi z upraw GMO. / 123RF/PICSEL

Co oznaczają pozostałe numery w kodzie PLU?

Pierwsze numery w kodach PLU oznaczają metodę uprawy. A co z pozostałymi? W większości przypadków są one nadawane losowo konkretnemu produktowi. Co ciekawe, niektóre zakresy kodów PLU mogą być przydzielane wyłącznie do produktów danych sprzedawców detalicznych. Inne zakresy są zarezerwowane tylko dla konkretnych rodzajów produktów (np. dla jabłek).

Ciekawostką jest fakt, że istnieją kolekcjonerzy zajmujący się zbieraniem poszczególnych naklejek z owoców. W internecie można znaleźć katalogi, które zawierają zdjęcia poszczególnych kodów PLU i informacje o produktach, do których są przypisane.

Przeczytaj też:

Włóż do wody czereśnie i zobacz, co się stanie. Po godzinie będą gotowe do spożycia

Truskawki kontra przyroda. Niemcy nawołują do bojkotu hiszpańskich owoców

Dlaczego warto jeść arbuzy? Sprawdź, co odkryli naukowcy