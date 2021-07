Naparstnice: Jak o nie dbać?

Naparstnice mogą osiągnąć nawet dwa metry wysokości. Odznaczają się lancetowatymi liśćmi. Kwiaty naparstnicy występują dopiero w drugim roku uprawy i mogą mieć kolor biały, żółty, różowy, purpurowy lub fioletowy. Mają widoczne kropki.



Jakie wymagania mają naparstnice?

Naparstnice są łatwe w uprawie i nie mają za dużo wymagań. Przede wszystkim lubią próchnicze, przepuszczalne oraz lekko kwaśne podłoże. Stanowisko powinno być osłonięte od wiatru oraz nasłonecznione.



Jeśli zdecydujemy się wysiać naparstnice z nasion, to należy pamiętać, że trzeba to zrobić w kwietniu lub maju. Donice powinny być wypełnione wilgotną ziemią. Nasiona należy wysypać na jej powierzchnie.

Naparstnice do kiełkowania potrzebują słońca, dlatego też nie przysypujemy ich ziemią, tylko delikatnie w nią wciskamy. Tak wysiane naparstnice powinny stać w domu w miejscu z dostępem do światła. Można je rozsadzić dopiero, jak osiągną mniej więcej osiem centymetrów.



Zdjęcie Naparstnice można spotkać w lasach oraz górach / 123RF/PICSEL

Natomiast sadzonki naparstnicy należy posadzić już jesienią. Istotne jest, by ziemię wymieszać z kompostem. Naparstnice należy sadzić w trzydziestocentymetrowych odstępach.



Siewki oraz sadzonki do wzrostu wymagają odpowiedniej ilości wody, dlatego też bardzo istotne jest nawadnianie rośliny. Należy uważać, by nie doprowadzić do zastojów wody.



Jeśli chodzi o nawożenie, to naparstnicę najlepiej zasilać kompostem organicznym tylko podczas sadzenia. Kolejna dawka powinna być dopiero na wiosnę.

Bardzo ważne jest usuwanie kwiatostanów zaraz po przekwitnięciu. Naparstnice nie są narażone na choroby oraz szkodniki. Ponadto większość odmian nie jest wrażliwa na mróz.



