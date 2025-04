Wybór odpowiedniego podłoża dla roślin jest absolutnie kluczową kwestią. Samo regularne nawożenie i podlewanie, a także dobre stanowisko nie gwarantują, że twój zamiokulkas, skrzydłokwiat czy sansewiera będą kwitnąć i rosnąć zdrowo. Warto do podstawowej czarnej ziemi, którą kupujesz w markecie, dodać odpowiednie dodatki, najlepiej dopasowane do wymagań danego gatunku.

Jedne rośliny będą wolały mocno przepuszczalne podłoże, inne lekko kwaśne, a jeszcze inne będą potrzebować dodatku antygrzybiczego. To, w czym wylądują korzenie naszej rośliny, będzie miało ogromny wpływ na wchłanianie niezbędnych mikroelementów na przykład z nawozów.

Stąd nazwa bigos - ziemia z konkretnymi dodatkami tworzy specjalistyczną mieszkankę, dzięki której roślina ma zapewnione najlepsze z możliwych warunki do zdrowego wzrostu i rozwoju. Zobacz, z jakimi dodatkami warto zmieszać standardową ziemię, zanim rozpoczniesz wiosenne przesadzanie swojej domowej zieleni. Narobisz bigosu?