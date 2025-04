To krzew o złotych kwiatach, które leczą. Wiosną w Polsce kwitnie na potęgę

Zwiastunem wiosny często w Polsce są wracające do kraju bociany, ale nie tylko one zwiastują ciepłe dni. Wiosna nie zaczyna się na dobre, dopóki nie zakwitnie forsycja. Ten niezwykle dekoracyjny krzew o intensywnie żółtych kwiatach stał się niemal symbolem budzącej się przyrody. Ale forsycja to nie tylko piękna żółć, ale też okazja do sporządzenia zdrowotnego naparu właśnie z tych złotych kwiatów.