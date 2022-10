Spis treści: 01 Fusy po kawie - dlaczego warto wykorzystać je do podlewania roślin?

Fusy po kawie - dlaczego warto wykorzystać je do podlewania roślin?

Czym podlewać rośliny doniczkowe, aby pięknie rosły? Wodę można zmieszać z piwem, czosnkiem czy też mlekiem. Wielu ogrodników radzi także wykorzystać do tego fusy po kawie. Przygotowany z nich nawóz to prawdziwa bomba odżywcza o przedłużonym działaniu, która dostarcza roślinom niezbędne składniki pokarmowe. W fusach znajdują się m.in. potas, fosfor, azot czy magnez. Substancje bardzo wolno się uwalniają, dlatego też będą zasilać rośliny przez dłuższy czas. Dodatkowo fusy po kawie spulchniają ziemię, co sprawa, że wolniej wysycha.

Zdjęcie Kiedy liście blakną i różowieją, to znak, że roślinie brakuje azotu. Jeśli go nie dostarczymy, łodygo staną się cienkie i zaczną się łamać. Aby temu zapobiec, wystarczy spulchnić ziemię, posypać ją grubo fusami z kawy lub herbaty i podlać / 123RF/PICSEL

Fusy z kawy jako nawóz zapewnią roślinom przede wszystkim lepszy wzrost i bujne kwitnienie. Mowa tu zarówno o roślinach domowych, jak i ogrodowych. Należy jednak pamiętać o tym, że nie każde kwiaty mogą być podlewane taką odżywką. Fusy po kawie jako nawóz zalecane są przede wszystkim dla kwiatów kwasolubnych. Należą do nich m.in. paprocie, skrzydłokwiat, wrzosy czy hortensje. Można też podlewać taką mieszanką storczyki.

Do czego można wykorzystać fusy po kawie?

do podlewania roślin

do ściółkowania ziemi wokół roślin

jako dodatek do kompostu

jako dodatek do ziemi

Fusy po kawie do podlewania roślin w domu. Jak przygotować odżywkę?

Zdjęcie Fusy z kawy stanowią świetny nawóz dla kwiatów / 123RF/PICSEL

Aby przygotować odżywkę do roślin doniczkowych, zalewamy 1-2 łyżeczki fusów 1 szklanką wody. Czekamy do momentu, aż fusy napęcznieją. Następnie wszystko dokładnie mieszamy i podlewamy nasze rośliny. Najlepiej zrobić to od razu. Taki zabieg powtarzamy raz na dwa tygodnie.

Do przygotowania nawozu można wykorzystać także resztkę niedopitej kawy. Rozcieńczamy ją w wodzie, zachowując proporcje 1:5. A jeśli chcemy wykorzystać fusy w ogrodzie, to wtedy szklankę fusów zalewamy 10 litrami wody. Kiedy fusy napęcznieją, całość dokładnie mieszamy i od razu podlewamy rośliny.

Dodaj do ziemi fusy po kawie

Fusami z kawy można także wzbogacić ziemię w doniczkach. Jak to zrobić? Możesz np. zmieszać 1-2 łyżeczki fusów z ziemią w trakcie przesadzania roślin. Możesz także wysypać je na dno doniczki. Jest też inna opcja - wystarczy rozsypać niewielką ilość fusów i wymieszać je z wierzchnią warstwą ziemi.

