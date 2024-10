Czy świeży koperek można mrozić?

Ziemniaki szczodrze polane masłem, chrupiąca mizeria wymieszana ze śmietaną czy wszelkiego rodzaju sałatki. W każdym z tych dań dopełnieniem smaku będzie porcja drobno posiekanego, świeżego koperku. W sezonie wiosenno-letnim z powodzeniem dostaniemy go w okolicznych sklepach, na targach, a także zerwiemy we własnym ogródku. Utrudniony dostęp do świeżego ziela nadchodzi już jesienią, a zimą smakowity dodatek zdaje się zupełnie tracić tak cenione walory. Koperek ceniony jest przede wszystkim za bogactwo witaminy A, C, D, E oraz K, a także kwasu foliowego, potasu, żelaza czy magnezu.

Świeży koperek możemy wykorzystywać nie tylko do przygotowania tradycyjnych polskich frykasów. Sprawdzi się także w kuchni śródziemnomorskiej, a nawet azjatyckiej. Końcówka sezonu to dobry moment na zrobienie zapasów smakowitego składnika. To świetny sposób na zaoszczędzenie sporej sumy pieniędzy, bo już niedługo ceny za pojedynczy pęczek poszybują w górę. Jak przechować koperek, by nawet pełnią zimy smakował jak świeżo przyniesiony z działki? Ciekawym patentem będzie zamrożenie ziela. Nie zawsze jednak wiemy, jak prawidłowo się do tego zabrać.

Mrożenie koperku w pudełku po lodach

Część z nas przynajmniej raz doznała przykrego rozczarowania, kiedy po wyciągnięciu z zamrażalnika pojemnika z lodami, w jego wnętrzu nie znaleźliśmy słodkiego deseru, a góry zamrożonego koperku. Trend zero-waste sprawia, że często wykorzystujemy wszelkiego rodzaju pudełka czy reklamówki do przechowywania żywności w lodówce, czy zamrażarce. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że narażamy zdrowie na szwank. Okazuje się, że nie każdy plastik nadaje się do mrożenia. Niska temperatura urządzenia sprawi, że zaczną się wydzielać szkodliwe substancje, psujące smak i doszczętnie niszczące cenne właściwości.

Jak przechowywać koperek w zamrażalniku? 123RF/PICSEL

Pojemniki, które nie są przeznaczone do kontaktu z żywnością, mogą także pękać i ulegać zniszczeniu. W czym bezpiecznie zamrozić koperek? Świetnie sprawdzą się foremki lub torebki do kostek lodu. To świetny pomysł na przygotowanie gotowych od użycia kostek. Z takich bezpiecznie możemy korzystać przez cały rok lub po prostu doczekać do nowego sezonu. Jak przygotować dodatek do mrożenia? Zacznijmy od dokładnego umycia i osuszenia koperku, a następnie posiekajmy go bardzo drobno. Tak przygotowanym składnikiem napełniamy przegródki tacki lub torebki, zalewamy oliwą lub olejem roślinnym i wkładamy do zamrażalnika.

Alternatywna metoda mrożenia świeżego kopru

Włożenie oczyszczonego i posiekanego koperku do foremek na lód to najprostszy i ekspresowy sposób na uzyskanie mrożonych kostek gotowych do użycia. Jeśli jednak nie czujemy się przekonani do takiej metody, możemy spróbować innego podejścia. Ciekawym patentem jest zaparzanie koperku wodą. Pierwsze trzy kroki, czyli mycie, suszenie oraz krojenie, wykonujemy tak samo, jak przy zwykłym mrożeniu. Następnie wykładamy porcję ziela na cedzak i zanurzamy we wrzątku na ok. minutę. W ten sposób szybko pasteryzujemy składnik. Kolejny etap polega na przelaniu koperku lodowatą wodą i ponownym odsączeniu całości. Teraz wystarczy tylko napełnić nim torebki nadające się do zamrażalnika i schować do wybranej szuflady urządzenia.

„Ewa gotuje": Koperek w słoiku

