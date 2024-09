Odpowiednie nawodnienie to podstawa - przekazuje Ministerstwo Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. "Przyjmuje się, że na jeden kilogram masy ciała, powinno się wypijać około 0,02 litra wody. Jednak zapotrzebowanie na wodę zależy tak naprawdę od wielu czynników. Zdrowy, dorosły człowiek powinien wypijać od 1,5 do 2 litrów wody - w zależności od płci, temperatury otoczenia i aktywności fizycznej" - czytamy w serwisie pacjent.gov.pl.

Woda z cynamonem potrafi wiele - a wprowadzając ją do codziennej diety, pierwsze efekty można zauważyć już po kilku tygodniach. Warunkiem jest jednak regularność i systematyczność. Nie wystarczy więc wypić jednej szklanki napoju na tydzień. Specjaliści zalecają, by pić jedną dziennie - najlepiej na czczo z samego rana , maksymalnie wykorzystując wówczas jej właściwości wspomagające metabolizm i detoksykację organizmu.

Woda cynamonowa, za sprawą swoich termogenicznych właściwości, znacznie przyspiesza metabolizm - rozgrzewając działo, a dzięki temu sprawiając, że organizm szybciej trawi zjedzony pokarm. Napój hamuje też apetyt, pomagając zapobiegać nagłym skokom cukru, które mogą prowadzić do zmęczenia i zachcianek na niezdrowe przekąski. Co ważne, woda z cynamonem nie ma kalorii - ma za to przyjemny, korzenny smak, który może rozbudzić zmysły. To jednak dopiero początek tego, co potrafi.