Gotu kola — co to?

Gotu kola często jest wymieniana na liście adaptogenów . Termin ten zdaje się zyskiwać na popularności, ale nadal nie każdy wie, czego dokładnie dotyczy. Adaptogeny to substancje, które zwiększają zdolności przystosowywania się organizmu do niekorzystnych warunków środowiskowych, do których można zaliczyć np. czynniki stresowe, pogarszające stan zdrowia zarówno pod kątem fizycznym, jak i psychicznym.

Wpływają one na zaburzenie naturalnej równowagi organizmu. Adaptogeny sprzyjają powrotowi do homeostazy , która może być zaburzona przez:

Bogactwo substancji bioaktywnych to powód, przez który w tradycyjnej medycynie zakorzeniło się przekonanie o zdolnościach rośliny do przedłużania życia i zapewnienia długoterminowej witalności . Choć pewnie terminy medyczne, jakich wtedy używano, brzmiały nieco inaczej.

Gotu kola za sprawą lekko moczopędnego działania ułatwi ciału eliminowanie toksyn oraz nadmiaru soli i wody. Włączając ją do diety nie tylko poczujesz się bardziej komfortowo we własnym ciele, ale przez to zwiększysz też odporność, pozbędziesz się obrzęków i przy okazji wspomożesz pracę nerek. Co więcej, wąkrotka azjatycka przeciwdziała gromadzeniu się tkanki tłuszczowej, więc będzie sprzymierzeńcem podczas odchudzania i walki z cellulitem.