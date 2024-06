Nikt nie może nas zmusić do zabierania paragonu ze sklepu. Sprzedawca ma obowiązek wystawić dowód zakupu, lecz nie ma prawa, które nakazywałoby klientowi zabierać paragony. Warto o nich pamiętać wychodząc ze sklepu, bo jak się okazuje, mogą się one stać pokusą dla oszustów.

Ministerstwo Finansów zachęca do zabierania paragonów

Dlaczego warto zabierać paragony ze sklepu? Ministerstwo Finansów już od 2004 roku zachęca obywateli, aby zabierali ze sobą dowód zakupu. Okazuje się bowiem, że bezpański wydruk pozostawiony w kasie samoobsługowej czy do dyspozycji sprzedawcy w sklepie może stać się podstawą do oszukiwania budżetu państwa — a więc nas wszystkich.

W 2023 roku głośna była sprawa z Żyrardowa, kiedy to kasjerka zbierała pozostawione przez klientów paragony i na ich podstawie dokonywała zwrotu towarów, których w rzeczywistości klienci nie oddawali. W efekcie procederu udało jej się wyłudzić 2000 złotych.

Paragon może być także sposobem nieuczciwych przedsiębiorców na oszukiwanie urzędów skarbowych. Na jego podstawie sprzedawca może twierdzić, że do transakcji nie doszło lub towar został zwrócony, w efekcie nie musi on odprowadzać podatku VAT, a jego podatek dochodowy jest niższy, niż faktycznie powinien być.

Warto zabierać ze sobą paragony także z innego powodu. Często jest on wymagany podczas reklamacji wadliwego towaru. Paragon potwierdza, że dokonaliśmy zakupu danego sprzętu, ubrania, butów etc. w tym, a nie innym sklepie. Jest to szczególnie ważne, jeśli płacimy za towar gotówką. Sklepy żądają najczęściej potwierdzenia, że zakup został dokonany w ich placówce — dowodem może być wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, czy e-mail z potwierdzeniem transakcji. Jednak przy zakupie gotówką udowodnienie, że towar zakupiliśmy w danym sklepie, może być trudne, w takiej sytuacji przydaje się paragon.