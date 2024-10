Od jego właściwej zawartości w komórkach zależy naprawdę wiele. Żelazo odgrywa w naszym organizmie ważną rolę: od jego obecności zależy utrzymywanie równowagi biologicznej narządów i układów. Dlaczego odpowiedni poziom żelaza jest tak ważny? Oto lista:

jest składnikiem hemoglobiny i mioglobiny,

ma znaczenie dla prawidłowego działania układu nerwowego,

wspomaga budowanie odporności,

działa przeciwutleniająco,

odgrywa rolę w transporcie tlenu do komórek.

Na tym jednak nie koniec. Znajdujące się w hemoglobinie żelazo w sposób przejściowy wiąże tlen, a następnie transportuje go poprzez sieć naczyń krwionośnych do komórek. Z kolei dzięki obecności w szpiku kostnym możliwe jest wytwarzanie erytrocytów. Oprócz tego żelazo wpływa na układ nerwowy i poprawia wydolność. Pierwiastek jest magazynowany w śledzionie, szpiku kostnym i wątrobie (pełni funkcje zapasowe). Nasz organizm nie wytwarza żelaza, dlatego tak ważne jest, by dostarczać go do organizmu wraz z jedzeniem.

Nie lekceważ tych objawów. Mogą świadczyć o niedoborze żelaza

Na niedobór żelaza w organizmie może mieć wpływ wiele czynników. Jednym z nich jest brak spożywania odpowiedniej ilości produktów go zawierających. Powodem jest np. źle zbilansowana dieta wegetariańska lub wegańska. Oprócz tego przyczyną może być też zaburzenie wchłaniania pierwiastka w jelitach, co może być spowodowane stanem zapalnym jelit i żołądka czy zabiegów chirurgicznych związanych z przewodem pokarmowym. Zdarza się, że głównym winowajcą są niektóre leki. Anemia grozi przede wszystkim osobom, które często sięgają po leki przeciwbólowe znajdujące się w gronie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Jakie są główne objawy niedoboru żelaza? Oto najczęstsze z nich:

osłabienie,

senność,

apatia,

szybie męczenie się,

tzw. "anemiczny wygląd", czyli blada skóra,

problemy z koncentracją,

bóle głowy,

wypadanie włosów i łamliwość paznokci (na płytce paznokciowej pojawiają się prążki),

kołatanie serca,

zajady w kącikach ust,

sucha skóra,

słabsza odporność.

Jak widać, jeśli organizm nie otrzymuje odpowiedniej dawki tego pierwiastka, nie jest w stanie poprawnie funkcjonować. Nie należy jednak diagnozować się samemu, ponieważ objawy niedoboru żelaza u każdego mogą się różnić. To, czy mamy żelazo w normie, można sprawdzić dzięki prostemu badaniu. Chodzi o morfologię i wykonywany w jej ramach pomiar poziomu hemoglobiny.

Normy żelaza we krwi

Przyjmuje się, że prawidłowe stężenie żelaza u osób dorosłych powinno wynosić od 55‒60 do 180 μg/dl. Dla kobiet jest ono niższe niż u mężczyzn o ok. 20 μg/dl. U kobiet zapotrzebowanie na pierwiastek rośnie podczas ciąży.

Pamiętajmy, że interpretacją wyników powinien zająć się lekarz i to ze specjalistą należy je konsultować. Wtedy będzie możliwe wdrożenie odpowiedniego leczenia. To na przykład włączenie do diety leków z żelazem.

Proste badanie pozwoli sprawdzić, czy żelazo jest w normie 123RF/PICSEL

Niski poziom żelaza. Co najlepiej jeść?

Dzienne zapotrzebowanie organizmu na żelazo wynosi ok. 1 mg dla mężczyzn i ok. 2 mg dla kobiet. Ze względu na to, że wchłanianiu ulega jedynie część żelaza, które jest dostarczane wraz z jedzeniem, należy dostarczać jego większą ilość. Aby żelazo było lepiej przyswajalne, posiłki bogate w żelazo najlepiej łączyć z produktami zawierającymi witaminę C. To np. szpinak, papryka czerwona, kiwi, natka pietruszki, pomarańcza czy czarna porzeczka.

Osoby borykające się z jego niedoborem powinny spożywać pokarmy będące źródłem żelaza hemowego (dwuwartościowego, które jest lepiej przyswajane przez organizm).

To przede wszystkim pokarmy pochodzenia zwierzęcego takie jak:

wołowina,

drób,

ryby,

podroby (wątróbka),

wieprzowina,

tuńczyk,

sardynki,

śledź,

halibut.

Wspomniane produkty są również bogate w witaminy B12 czy A i D, zwiększające przyswajalność żelaza.



Zbilansowana dieta to podstawa. Zwłaszcza, jeśli borykamy się z niedoborem żelaza 123RF/PICSEL

Pierwiastek znajduje się również w pokarmach roślinnych takich jak:

soczewica,

tofu,

warzywa strączkowe,

brokuły,

jarmuż.

Oprócz tego żelazo znajduje się też w niskoprzetworzonych produktach zbożowych, np. płatkach owsianych czy kaszy gryczanej.Wszystkie wymienione wyżej produkty są z kolei źródłem żelaza niehemowego, które jest nieco gorzej przyswajane przez organizm.

