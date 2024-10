Gorczyca biała (Sinapis alba) pochodzi z rejonów basenu Morza Śródziemnego, gdzie wykorzystywana jest w medycynie już od starożytności. Obecnie jest uprawiana w całej Europie jako roślina przyprawowa, lecznicza i jako doskonały składnik pasz dla zwierząt. Kojarzymy ją głównie z musztardą i przetworami, ale to nie jedyne zastosowanie jej nasion.

Właściwości gorczycy białej

Nasiona gorczycy białej są bogate w olejki eteryczne, glikozydy, błonnik oraz składniki mineralne, takie jak potas, wapń, magnez i fosfor. Zawierają także witaminy z grupy B oraz witaminę C. Dzięki tym składnikom, gorczyca biała ma szereg właściwości prozdrowotnych: działa przeciwzapalnie, przynosząc ulgę w stanach zapalnych układu pokarmowego i dróg oddechowych. Zawdzięczamy to obecności glikozydów siarkowych.

Ziarenka gorczycy stymulują wydzielanie soków trawiennych, co wspiera procesy trawienia i zapobiega dolegliwościom, takim jak wzdęcia i zaparcia. Olejki eteryczne mają działanie rozgrzewające, co wspomaga układ krwionośny. Gorczyca biała łagodzi objawy przeziębienia i grypy, poprzez swoje właściwości przeciwbakteryjne i rozgrzewające. Ziarenka tej rośliny działają lekko przeczyszczająco, co wspomaga usuwanie toksyn z organizmu.

Nie tylko musztarda - zrób napar z gorczycy

Małych, białych nasion możemy używać nie tylko jako przyprawy. Najwięcej właściwości zdrowotnych wyciągniesz z gorczycy, robiąc z niej napar. Regularne picie naparu może przynieść szereg korzyści zdrowotnych, przynosząc ulgę w przypadku przeziębienia czy kataru. Taki napój nie tylko rozgrzeje, ale pomoże rozluźnić wydzielinę zalegającą w drogach oddechowych i odetkać nos. Działa również antybakteryjnie oraz nawilża śluzówki, co łagodzi podrażnienia.

Jeśli cierpisz na częste zaparcia, napar z gorczycy pomoże ci się pozbyć tego problemu. Nasiona tej rośliny delikatnie stymulują perystaltykę jelit. Jego regularne picie pomoże w utrzymaniu regularnych wypróżnień i poprawie funkcji trawiennych. Przy okazji, dzięki witaminie C zawartej w takim napoju, wzmocnisz swoją odporność. Napar z gorczycy łagodzi również bóle reumatyczne oraz pomaga obniżać ciśnienie.

Gorczycy możemy używać nie tylko jako przyprawy Canva Pro INTERIA.PL

Jak przygotować napar z gorczycy i jak go pić?

Przygotowanie naparu z gorczycy białej jest proste i nie wymaga wielu składników. Łyżeczkę nasion gorczycy wsyp do szklanki i zalej gorącą wodą. Przykryj szklankę i pozostaw całość do zaparzenia na około kwadrans. Po przecedzeniu napój jest już gotowy do spożycia.

Najlepiej pić napar z gorczycy białej rano na czczo lub wieczorem przed snem, w zależności od tego, jakie efekty chcemy uzyskać. Napar wypity rano może pomoże w pobudzeniu trawienia na cały dzień, natomiast wieczorem działa łagodząco i wspiera procesy oczyszczania organizmu. Można go również pić dwa razy dziennie, w zależności od potrzeb. W przypadku zaparć warto pić rano, a przy problemach z katarem - wieczorem.

Przeciwwskazania do stosowania gorczycy białej

Mimo licznych właściwości prozdrowotnych, gorczyca biała nie jest odpowiednia dla wszystkich. Przeciwwskazaniem do jej stosowania są choroby przewodu pokarmowego, takie jak wrzody żołądka, refluks czy zapalenie płony śluzowej żołądka. Napar z nasion tej rośliny może podrażnić delikatną śluzówkę. Gorczyca biała należy do roślin kapustowatych, nie powinny jej zatem stosować osoby, które są na nie uczulone. Natomiast kobiety w ciąży oraz karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed wprowadzeniem naparu z gorczycy do swojej diety.

