Nie spisałeś testamentu? Sprawdź, kto po tobie dziedziczy

Z badań wynika, że Polacy niechętnie sporządzają testament, często bojąc się przesądów lub nie chcąc kusić losu. Prawnicy przekonują, że to błąd, bo jeśli zmarły nie spisał swojej ostatniej woli, to w grę wchodzi dziedziczenie ustawowe i zasady z Kodeksu Cywilnego. W innym przypadku to testament ma pierwszeństwo. Kto dziedziczy, gdy go zabraknie?

Zdjęcie W pierwszej kolejności do dziedziczenia powołane są dzieci spadkodawcy oraz małżonek / 123RF/PICSEL