Barwinek pospolity (Vinca minor): Jest to zimozielona krzewinka, osiągająca wysokość od 10 do 20 cm. Barwinek charakteryzuje się liśćmi, które pozostają na roślinie przez cały rok, a jego odmiany mogą mieć liście zielone, biało-zielone lub żółto-zielone. Jest to roślina odporna na mróz, która dobrze znosi deptanie, co czyni ją doskonałą alternatywą dla trawnika.