Gdy najpilniejsze prace nad trawnikiem mamy już za sobą, warto wyposażyć się w wiedzę, dzięki której trawnik przez długie miesiące będzie cieszył nasze oczy swoim pięknym wyglądem. Okazuje się bowiem, że czasami nawet najmniejszy, nieświadomy błąd może zniweczyć naszą pracę, a my będziemy zachodzić w głowę, gdzie tak naprawdę leży problem.

Nadmierne nasłonecznienie , ale i brak promieni słonecznych mogą sprawić, że trawnik zdecydowanie podupadnie na kondycji . Zbyt duża ekspozycja słońca padającego na trawnik zwiększy ryzyko jego wysuszenia , co przełoży się na nieestetyczny wygląd. Z kolei niewystarczająca ilość światła może powodować więdnięcie trawy i rosnących na niej roślin.

Decydując się na konkretny gatunek nasion, miejmy na uwadze, by były dobrej jakości. Nasiona słabej jakości bardzo słabo znoszą koszenie , zmienne warunki atmosferyczne i są bardzo podatne na zadeptywanie .

Skoro mowa o koszeniu, to taki zabieg jest niezbędny do utrzymania trawnika w świetnym stanie. Jedni miłośnicy swoich zielonych oaz uwielbiają kosić trawnik, dla innych to przykry obowiązek. Pewne jest jednak, że czynność koszenia wpływa nie tylko na ogólną estetykę trawnika, ale ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia trawy i jej prawidłowego kwitnienia.