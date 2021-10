Nie wyrzucaj skórki z banana. Oto co możesz z nią zrobić

Nie wyrzucaj skórki z banana

Banany są zdrowe i sycące, nic więc dziwnego, że tak chętnie po nie sięgamy. Idealnie sprawdzają się jako przekąska między posiłkami, ale także jako dodatek do śniadań na słodko oraz deserów.



Po zjedzeniu banana skórkę zazwyczaj wyrzucamy do kosza. Można ją jednak wykorzystać w domowym zaciszu jako nawóz do roślin. Wystarczy zalać skórkę z banana wodą i odstawić na kilka godzin.

Zawarty w domowym nawozie potas, fosfor, magnez i wapń wspomoże rozwój oraz wzrost rośliny, a przy okazji nawóz ze skórki banana może odstraszyć mszyce.



Zastosowanie skórki z banana

Oprócz tego, że skórka z banana może posłużyć do zrobienia nawozu, to może się także przydać do czyszczenia butów. Wystarczy je najpierw przetrzeć wewnętrzną stroną skórki, a następnie suchą ściereczką.



Do tego skórkę z banana można wykorzystać do polerowania mebli, a także czyszczenia skórzanych torebek.

