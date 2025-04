Nie wyrzucaj spleśniałych pomidorów do kosza. Ich nasiona wykorzystasz do domowej uprawy

Zepsute pomidory nie muszą od razu trafiać do kosza. Choć nie nadają się do spożycia, ich nasiona mogą posłużyć do domowej uprawy. To prosty i ekologiczny sposób na ograniczenie marnowania żywności oraz stworzenie własnych, zdrowych warzyw. Jak prawidłowo wykorzystać nadpsute pomidory i wyhodować z nich nowe rośliny?