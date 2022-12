Wydawałoby się, że korzystanie z toalety jest na tyle prostą czynnością, że nie ma sensu wnikać w techniczne aspekty obsługi muszli klozetowej. Nic bardziej mylnego. Niestety wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo naraża się na problemy zdrowotne, zapominając o jednym, istotnym nawyku podczas wizyty w toalecie.

Dlaczego należy zamykać klapę sedesową przed spuszczeniem wody?

Mowa o zamykaniu klapy sedesowej podczas spuszczania wody w toalecie. Dlaczego to tak ważne? Otóż podczas spuszczania wody w sedesie, gdy klapa nie zostanie zamknięta, krople wody wydostają się na zewnątrz toalety, a wraz z nimi niebezpieczne dla naszego zdrowia bakterie, patogeny i wirusy zawarte w kale.

Zdjęcie Zamykając klapę od sedesu minimalizujemy ryzyko wydostawania się bakterii / 123RF/PICSEL

Naukowcy z Uniwersytetu Kolorado dokonali badań, z których jasno wynika, że krople wody z toalety mogą rozprzestrzeniać się na odległość półtora metra. W ten sposób bakterie i wirusy mają możliwość osiadać m.in. na papierze toaletowym, gąbkach do mycia, szczoteczkach do mycia zębów, ręcznikach i naszym ubraniu. Doskonale widać to na poniższym filmie.

Znajdujące się w kale patogeny E. coli i C. difficile są bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Bakteria E. Coli, czyli pałeczka okrężnicy, może spowodować wymioty, krwiste biegunki i mocne bóle brzucha. W cięższych przypadkach może wywołać zapalenie jelita grubego. Z kolei zakażenie Clostridioides difficile może nawet doprowadzić do zapalenia jelita grubego.

