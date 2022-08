Zagotuj i wlej do muszli. Ten trik w mig usunie bakterie i odór z ubikacji

Czyszczenie toalety już nigdy nie będzie tak łatwe. W zastępstwie środków chemicznych wybierzmy drożdże, które z pewnością znajdziemy w kuchni. One pomogą szybko uporać się z nieprzyjemnym zapachem, skutecznie usuwając bakterie i brud. W dodatku, w ogóle się nie napracujemy!

Wrzuć drożdże do toalety i zostaw na noc. Niewiarygodne jak szybko zadziałają

Łazienka to siedlisko baterii, dla których rajem na ziemi jest wilgotne środowisko. Dlatego też musimy systematycznie gruntownie ją czyścić, myć i szorować. Do najmniej przyjemnych zadań należy dokładnie wyczyszczenie toalety. Od teraz zajmie to dosłownie sekundę.

Czyszczenie toalety przy pomocy drożdży jest domowym i niezwykle tanim sposobem na pozbycie się brzydkiego zapachu z muszli klozetowej. Wystarczy zagotować niewielką ilość wody, a następnie w połowie szklanki rozpuścić łyżeczkę suchych drożdży. Dokładnie wymieszać i wlać do toalety. Zostawić na całą noc. W ten sposób szybko pożegnamy brzydkie zapachy.

Domowe sposoby na czyszczenie toalety: soda oczyszczona i cytryna

Innym, równie skutecznym sposobem na wyczyszczenie toalety jest mieszanka sody oczyszczonej i cytryny. Zawartość małego opakowania proszku wystarczy wsypać do pojemnika, dodając kilka kropel soku z cytryny.

Całość mieszamy, a powstałą mieszanką szorujemy muszlę klozetową. Nie spłukujemy, zostawiając na powierzchni przez około trzy godziny. Następnie dokładnie zmywamy. Gotowe! Od teraz możemy cieszyć się lśniącą toaletą.

