Nie zapomnij o tej uldze w PIT. Odliczyć można sporo pieniędzy

Oprac.: Andrzej Zasadni

Ulgi podatkowe to coś, co sprawia, że z optymizmem spoglądamy w okres rozliczeniowy. To możliwość zmniejszenia podatku do zapłaty, dzięki czemu można odliczyć sporo pieniędzy. Co można odliczyć od podatku? Sprawdzamy, czy można odliczyć remont mieszkania, samochód, usługi stomatologiczne oraz wiele innych.