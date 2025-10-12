Spis treści: Czym grozi niezapłacenie za miejsce na cmentarzu? Prawo do miejsca na cmentarzu. Najpierw otrzymasz ostrzeżenie Opłata prolongacyjna - ile wynosi w Polsce?

Czym grozi niezapłacenie za miejsce na cmentarzu?

Przepisy w Polsce mówią, że prawo do każdego miejsce na cmentarzu obowiązuje przez 20 lat. Po tym czasie konieczna jest opłata prolongacyjna, która przedłuży możliwość pozostania w tym miejscu nagrobka. Jeśli właściciel jej nie uiści, mogiła może zostać zlikwidowana. Podpowiadamy o czym należy pamiętać, aby do tego nie dopuścić.

Prawo do miejsca na cmentarzu. Najpierw otrzymasz ostrzeżenie

Jeśli okaże się, że po 20 latach miejsce na cmentarzu nie zostało opłacone, najpierw jego właściciel dostanie upomnienie, a następnie ma trzy miesiące od otrzymania pisma na uiszczenie zaległości. Jeśli tego nie zrobi, konieczna będzie ekshumacja szczątków, które trafią do ossuarium, czyli zbiorowej mogiły. Koszty tego procesu zostaną pokryte przez zarządcę cmentarza, nagrobek zostanie zlikwidowany, a miejsce przeznaczone na nowy pochówek.

Opłata prolongacyjna - ile wynosi w Polsce?

Wysokość opłaty, którą zobowiązany jest zapłacić właściciel miejsca na cmentarzu za przedłużenie prawa do grobu, może się różnić w zależności od miejsca i rodzaju grobu. Żeby wiedzieć jaka to konkretna kwota, najlepiej będzie skontaktować się z zarządcą cmentarza. Jeśli chcesz uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, pamiętaj o terminie uiszczenia opłat i sprawdzaj korespondencję.

Dla przykładu, jak podaje "Fakt", przedłużenie prawa do miejsca na nagrobek w Warszawie, na Cmentarzu Bródnowskim to koszt 1,4 tys. zł. Tyczy się to zarówno grobów ziemnych jak i murowanych. W przypadku katakumb cena znacznie wzrasta.

