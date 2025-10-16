To zdrowe ciasto rozpływa się w ustach. Smakuje wspaniale i nie tuczy
Jeśli chcesz zdrowo się odżywiać lub starasz się schudnąć, nie musisz rezygnować ze słodkości. Wystarczy ze zaczniesz przygotowywać je samodzielnie w domu, by mieć pewność, że nie zawierają szkodliwych i tuczących dodatków. Jednym z genialnych fit deserów jest ciasto marchewkowo-jabłkowe. Jak je zrobić? To bardzo proste.
Jak zrobić zdrowe, fit ciasto?
Zamiast kupować gotowe ciasta czy nafaszerowane chemią słodycze, zdecydowanie lepiej zrobić w domu pyszny, słodki, a jednocześnie odżywczy deser. Jego przygotowanie nie pochłonie zbyt wiele czasu, a będzie to zdrowa przekąska, którą można zabrać do pracy czy szkoły. Wypieki nie muszą składać się jedynie z mąki, cukru i jajek, co więcej można przemycić do nich nie tylko owoce czy orzechy ale również… warzywa. Cukier warto zastąpić mniej kalorycznym ksylitolem lub dodać zblendowane daktyle. Opcji jest naprawdę sporo. Na jesienne popołudnie doskonale sprawdzi się ciasto marchewkowe z jabłkami i polewą jogurtową. Jest pyszne, bogate w wiele witamin i z pewnością posmakuje również dzieciom.
Ciasto marchewkowo-jabłkowe z polewą jogurtową. Przepis krok po kroku
Składniki
Ciasto:
- 350 g mąki owsianej
- łyżeczka proszku do pieczenia
- pół szklanki posiekanych orzechów - dowolnych
- 1 łyżeczka cynamonu
- 3 jajka
- 5 łyżek oleju lub masła rozpuszczonego
- 300 ml jogurtu naturalnego
- pół szklanki ksylitolu
- 4 średnie marchewki starte na grubych oczkach
- 3 średnie jabłka
Polewa:
- 400 ml jogurtu greckiego
- 2 łyżki ksylitolu
- 3 łyżeczki żelatyny
- 4 łyżki wrzątku
Sposób przygotowania:
- Formę o wymiarach ok. 23x28 cm wyłożyć papierem do pieczenia.
- Mąkę, proszek do pieczenia, orzechy i cynamon wymieszać w dużej misce.
- Żółtka oddzielić od białek - te drugie ubić na sztywną pianę.
- Do żółtek dodać połowę słodzidła i również ubić, wlewając powoli olej i jogurt.
- Do miski z suchymi składnikami wlać jajka z olejem a następnie startą marchewkę i pokrojone w kostkę jabłka. Połączyć wszystko, a następnie dodać pianę z białek i delikatnie zamieszać.
- Ciasto przelać do formy, wstawić do nagrzanego na 170 st. C piekarnika na ok. 45 minut (grzałka góra-dół).
- Pozostawić do ostudzenia w uchylonym piekarniku.
Polewa: Jogurt zmiksować z cukrem, dodawać powoli rozpuszczoną we wrzątku i przestygniętą żelatynę i nadaj miksować, aby nie zrobiły się grudki. Polewę wstawić na kilkanaście minut do lodówki. Kiedy zacznie tężeć, przemieszać i wylać na ciasto. Gotowe!