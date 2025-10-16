Zamiast kupować gotowe ciasta czy nafaszerowane chemią słodycze, zdecydowanie lepiej zrobić w domu pyszny, słodki, a jednocześnie odżywczy deser. Jego przygotowanie nie pochłonie zbyt wiele czasu, a będzie to zdrowa przekąska, którą można zabrać do pracy czy szkoły. Wypieki nie muszą składać się jedynie z mąki, cukru i jajek, co więcej można przemycić do nich nie tylko owoce czy orzechy ale również… warzywa. Cukier warto zastąpić mniej kalorycznym ksylitolem lub dodać zblendowane daktyle. Opcji jest naprawdę sporo. Na jesienne popołudnie doskonale sprawdzi się ciasto marchewkowe z jabłkami i polewą jogurtową. Jest pyszne, bogate w wiele witamin i z pewnością posmakuje również dzieciom.