Co kryje w sobie chrzan? Nie tylko dodaje pikanterii

Chrzan, który od wieków obecny jest w polskiej kuchni i w tradycjach wielkanocnych, kryje w sobie prawdziwą bombę witamin i minerałów.

Korzeń chrzanu, który jest tak chętnie wykorzystywany do sosów, mięs i jaj, zawiera przede wszystkim glukozynolany i izotiocyjaniany, czyli związki odpowiedzialne za charakterystyczny, ostry smak i działanie przeciwdrobnoustrojowe.

Prócz nich na korzyść naszego organizmu działa także witamina C - wspiera odporność, działa antyoksydacyjnie.

Chrzan to także obecność witaminy z grupy B, które korzystne są dla układu nerwowego i metabolizmu. W korzeniu tej nadającej smak potrawom roślinie znajdziemy też wapń, magnez, potas, żelazo i fosfor i olejek gorczyczny, który działa bakteriobójczo, przeciwgrzybiczo i lekko przeciwzapalnie.

Z powyższych względów nasze babki zwykły mówić, że to naturalny "antybiotyk" w polskiej kuchni. Oczywiście korzeń tej rośliny nie zastąpi leków z apteki, ale jego związki aktywne wykazują silne działanie przeciwdrobnoustrojowe. Badania pokazują, że ekstrakty z chrzanu mogą hamować rozwój bakterii takich jak Escherichia coli czy Staphylococcus aureus.

Nieprzypadkowo w medycynie ludowej chrzan stosowano przy:

kaszlu

zapaleniu zatok

problemach z trawieniem

Jak najlepiej spożywać chrzan, by czerpać z niego korzyści?

Co zawiera w sobie korzeń chrzanu? 123RF/PICSEL

Najwięcej wartości zachowuje świeżo starty korzeń chrzanu. To w nim zawarte są aktywne olejki i witamina C. Można go spożywać właśnie na surowo, jako dodatek do kanapek, sosów, past.

Co ciekawe smakuje doskonale w duecie z cytryną i miodem. Wówczas można spożywać go jako naturalny syrop na przeziębienie,

W formie przetworów, np. chrzanu tartego w słoiczku, chrzan niestety traci pod wpływem obróbki termicznej część składników, ale jest to forma akceptowalna.

Warto pamiętać, że chrzan najlepiej działa spożywany w małych ilościach, regularnie, jako dodatek do potraw.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 147: Joanna Przetakiewicz INTERIA.PL