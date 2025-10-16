Jemy go okazjonalnie w Wielkanoc, a powinniśmy częściej. Jak cenny jest chrzan?
Chrzan pospolity to roślina znana w polskiej kuchni od wieków. Towarzyszy nam głównie w czasie Wielkanocy w postaci ostrego dodatku do mięs, jaj czy sosów. Jednak jego wartość nie ogranicza się do walorów smakowych, gdyż chrzan ma bogaty skład i właściwości zdrowotne, dzięki którym bywa określany mianem naturalnego "antybiotyku".
Co kryje w sobie chrzan? Nie tylko dodaje pikanterii
Chrzan, który od wieków obecny jest w polskiej kuchni i w tradycjach wielkanocnych, kryje w sobie prawdziwą bombę witamin i minerałów.
Korzeń chrzanu, który jest tak chętnie wykorzystywany do sosów, mięs i jaj, zawiera przede wszystkim glukozynolany i izotiocyjaniany, czyli związki odpowiedzialne za charakterystyczny, ostry smak i działanie przeciwdrobnoustrojowe.
Prócz nich na korzyść naszego organizmu działa także witamina C - wspiera odporność, działa antyoksydacyjnie.
Chrzan to także obecność witaminy z grupy B, które korzystne są dla układu nerwowego i metabolizmu. W korzeniu tej nadającej smak potrawom roślinie znajdziemy też wapń, magnez, potas, żelazo i fosfor i olejek gorczyczny, który działa bakteriobójczo, przeciwgrzybiczo i lekko przeciwzapalnie.
Z powyższych względów nasze babki zwykły mówić, że to naturalny "antybiotyk" w polskiej kuchni. Oczywiście korzeń tej rośliny nie zastąpi leków z apteki, ale jego związki aktywne wykazują silne działanie przeciwdrobnoustrojowe. Badania pokazują, że ekstrakty z chrzanu mogą hamować rozwój bakterii takich jak Escherichia coli czy Staphylococcus aureus.
Nieprzypadkowo w medycynie ludowej chrzan stosowano przy:
- kaszlu
- zapaleniu zatok
- problemach z trawieniem
Jak najlepiej spożywać chrzan, by czerpać z niego korzyści?
Najwięcej wartości zachowuje świeżo starty korzeń chrzanu. To w nim zawarte są aktywne olejki i witamina C. Można go spożywać właśnie na surowo, jako dodatek do kanapek, sosów, past.
Co ciekawe smakuje doskonale w duecie z cytryną i miodem. Wówczas można spożywać go jako naturalny syrop na przeziębienie,
W formie przetworów, np. chrzanu tartego w słoiczku, chrzan niestety traci pod wpływem obróbki termicznej część składników, ale jest to forma akceptowalna.
Warto pamiętać, że chrzan najlepiej działa spożywany w małych ilościach, regularnie, jako dodatek do potraw.