Nadchodzą pierwsze jesienne przymrozki

Jak zapowiadają synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, już w najbliższy weekend nad Polskę dotrze chłodna masa powietrza z północy. Przyniesie ona pierwsze przymrozki oraz wyraźny spadek temperatury w niemal całym kraju. W nocy termometry wskażą od -2 st. C. na południu do 2 st. C. na północy, a nad samym morzem około 4 st. C.

W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 7-8 st. C. na wschodzie do około 10-11 st. C. na zachodzie. W górach i rejonach podgórskich będzie zdecydowanie chłodniej - od 3 do 6 st. C. Miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a w wyższych partiach Karpat deszczu ze śniegiem. Poranki upłyną pod znakiem mgieł, szczególnie w zachodniej części kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty.

Prognozy pogody na Wszystkich Świętych

Według wstępnych analiz meteorologów, 1 listopada zapowiada się w granicach normy. Średnia temperatura w dzień wyniesie około 10-11 st. C., a w nocy spadnie do 5-8 st. C. Najniższe wartości prognozowane są w rejonie Suwalszczyzny i Tatr, gdzie termometry mogą pokazać zaledwie 2 st. C.

IMGW przewiduje, że na wschodzie kraju temperatura może być nieco wyższa niż zwykle o tej porze roku. Oznacza to tzw. tydzień ciepły, czyli okres, w którym średnie wartości utrzymują się powyżej normy wieloletniej.

Deszcz możliwy, ale bez większych niespodzianek

Choć długoterminowe prognozy należy traktować z ostrożnością, meteorolodzy przewidują, że początek listopada nie przyniesie gwałtownych załamań pogody. Niewielkie opady deszczu są możliwe przede wszystkim na północy oraz południu kraju, zwłaszcza w rejonach podgórskich. W centrum również może popadać, jednak nie należy spodziewać się intensywnych ulew ani burz.

Synoptycy podkreślają, że w tym roku scenariusz z pierwszym śniegiem na Wszystkich Świętych jest mało prawdopodobny. Pogoda będzie typowo jesienna - chłodna, miejscami wilgotna, ale bez zimowych akcentów. Warto więc przygotować ciepłe ubranie i parasol, ale na ten moment nie ma powodów do obaw o trudne warunki na drogach.

