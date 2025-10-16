Jaka pogoda na Wszystkich Świętych? Są już pierwsze prognozy na 1 listopada

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Wszystkich Świętych to jedno z najważniejszych świąt w polskim kalendarzu. To dzień, w którym oddajemy się refleksji i tłumnie odwiedzamy cmentarze, co wiąże się z długim czasem spędzanym na świeżym powietrzu. Właśnie dlatego pogoda 1 listopada ma dla wielu osób szczególne znaczenie. Oto wstępne prognozy długoterminowe na ten dzień.

Jaka pogoda czeka nas na Wszystkich Świętych?
Jaka pogoda czeka nas na Wszystkich Świętych?Karolina AdamskaEast News

Spis treści:

  1. Nadchodzą pierwsze jesienne przymrozki
  2. Prognozy pogody na Wszystkich Świętych
  3. Deszcz możliwy, ale bez większych niespodzianek

Nadchodzą pierwsze jesienne przymrozki

Jak zapowiadają synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, już w najbliższy weekend nad Polskę dotrze chłodna masa powietrza z północy. Przyniesie ona pierwsze przymrozki oraz wyraźny spadek temperatury w niemal całym kraju. W nocy termometry wskażą od -2 st. C. na południu do 2 st. C. na północy, a nad samym morzem około 4 st. C.

W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 7-8 st. C. na wschodzie do około 10-11 st. C. na zachodzie. W górach i rejonach podgórskich będzie zdecydowanie chłodniej - od 3 do 6 st. C. Miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a w wyższych partiach Karpat deszczu ze śniegiem. Poranki upłyną pod znakiem mgieł, szczególnie w zachodniej części kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty.

Prognozy pogody na Wszystkich Świętych

Według wstępnych analiz meteorologów, 1 listopada zapowiada się w granicach normy. Średnia temperatura w dzień wyniesie około 10-11 st. C., a w nocy spadnie do 5-8 st. C. Najniższe wartości prognozowane są w rejonie Suwalszczyzny i Tatr, gdzie termometry mogą pokazać zaledwie 2 st. C.

IMGW przewiduje, że na wschodzie kraju temperatura może być nieco wyższa niż zwykle o tej porze roku. Oznacza to tzw. tydzień ciepły, czyli okres, w którym średnie wartości utrzymują się powyżej normy wieloletniej.

Znicz oraz przewrócony kwiat doniczkowy ustawione na marmurowym grobie
Jaki będzie 1 listopada? Są już pierwsze prognozyPiotr Kamionka/REPORTEREast News

Deszcz możliwy, ale bez większych niespodzianek

Choć długoterminowe prognozy należy traktować z ostrożnością, meteorolodzy przewidują, że początek listopada nie przyniesie gwałtownych załamań pogody. Niewielkie opady deszczu są możliwe przede wszystkim na północy oraz południu kraju, zwłaszcza w rejonach podgórskich. W centrum również może popadać, jednak nie należy spodziewać się intensywnych ulew ani burz.

Synoptycy podkreślają, że w tym roku scenariusz z pierwszym śniegiem na Wszystkich Świętych jest mało prawdopodobny. Pogoda będzie typowo jesienna - chłodna, miejscami wilgotna, ale bez zimowych akcentów. Warto więc przygotować ciepłe ubranie i parasol, ale na ten moment nie ma powodów do obaw o trudne warunki na drogach.

Zdanowicz pomiędzy wersami: Odc. 151: Małgorzat SerafinINTERIA.PL

Najnowsze