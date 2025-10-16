Co przyniesie piątek, 17 października? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na piątek dla Barana Horoskop tarotowy na piątek dla Byka Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na piątek dla Raka Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa Horoskop tarotowy na piątek dla Panny Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Horoskop tarotowy na piątek dla Barana

Karta 3 Buław.Gdy mowa o życiu prywatnym, nie warto zatrzymywać się w jednym miejscu. Ktoś, kto wydaje się pospolity i mało wyrazisty, skrywa bogate, kolorowe wnętrze. Gdy zaczynasz się nudzić, to znak, że trzeba podjąć nowe wyzwania. Staraj się jak najczęściej wychodzić z domu. W finansach nie zapuszczaj korzeni w jednym przedsiębiorstwie czy na stanowisku. Czas na zmiany. W zdrowiu uwaga na żylaki. 390

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka

Karta 2 Buław

W relacjach prywatnych stawiaj na te kontakty, które zapewniają ci rozwój, pozwalają zobaczyć świat z innej perspektywy. Nie zamykaj się na innowacje, zrozum, że ktoś może mieć zupełnie inne podejście do życia i wcale nie będzie ono gorsze ani lepsze od twojego. Wybierz własną drogę. W finansach chęć zysku nie może przesłaniać dbałości o środowisko.

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt

Karta Giermek Denarów

W relacjach prywatnych nie warto iść na skróty. Nie unikaj trudnych tematów ani decyzji, które wymagają wysiłku. Jeśli wprawisz się w oszukiwaniu, możesz nie zyskać biegłości w niczym innym. Lepiej, gdy krytykują cię za to, kim jesteś niż kochają za to, kim NIE jesteś. W finansach warto wybrać drogę, która pomoże się rozwijać, zdobywać wiedzę.

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka

Karta Świat

W życiu osobistym przeciwstaw siłę miłości umiłowaniu siły. Aby móc stopić się z kimś w jedno, musimy wyrzec się jakiejś części siebie. Ego jest bardzo wrażliwe i bojaźliwe, ale w niektórych momentach stanowi zbędny balast. Skup się na tym, co możesz zyskać dzięki uczuciu, a nie co dla niego tracisz. W finansach możesz zyskać wiele dzięki tolerancyjnemu podejściu.

Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa

Karta Królowa Mieczy

W życiu osobistym warto mieć świadomość zagrożeń, jakie tworzy… utrata prywatności. Uważaj, czym się dzielisz i z kim. Obserwuj towarzystwo. Jeśli intuicja cię przed kimś ostrzega, warto jej posłuchać. Nie musisz dawać każdemu kredytu zaufania ani być uprzedzająco miłą, wszystko rozumiejącą osobą. W finansach zachowaj się uprzejmie, ale nie dawaj się zwodzić.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny

Karta Mag

W życiu osobistym pamiętaj, że miłość jest dla każdego. Nie trzeba być idolem ani muzą poetów, by zakosztować słodyczy odwzajemnionego uczucia. To właśnie nasze dobre emocje pozwalają odkryć piękno w najbardziej zwyczajnej sekundzie egzystencji, dodają naszym słowom lotności, a oczom - blasku. W finansach wiele można załatwić dobrą pogawędką.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi

Karta Król Mieczy

W miłości nie bierz na siebie za dużo. Nie masz obowiązku dźwigać w sercu dylematów innej dorosłej osoby. Pilnuj też, by nie zrzucać emocji na kogoś, kto jest na to zdecydowanie za młody. Odpowiedzialność przychodzi stopniowo i trzeba jej uczyć w równym, spokojnym tempie. W finansach możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który zarabia na czyjejś desperacji.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona

Karta 6 Kielichów

W relacjach prywatnych możesz wrócić teraz myślami do dzieciństwa lub mieć rozmowę z kimś, dla kogo przeszłość jest wciąż bardzo ważna, żywa i zagmatwana. Czas wpływa na nasze wspomnienia jak słońce na analogową fotografię. Zmieniają się barwy emocji, zacierają szczegóły... W finansach możesz zarobić, sprzedając pamiątki, zdjęcia, wyprzedając majątek rodzinny.

Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca

Karta Rycerz Kielichów

W relacjach prywatnych upewnij się, czy towarzystwo dzieli z tobą wartości, czy macie zgodność co do podstawowych spraw. Nie wystarczy się tolerować, by iść razem przez życie. Jeśli brak autentycznej empatii, łatwo stracić cierpliwość, uznać czyjeś potrzeby za narzucanie się. W finansach warto mieć w głowie cele wyższe, by posłużyły jako inspiracja.

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca

Karta 2 Denarów

W relacjach prywatnych trzeba będzie zapewne wybrać pomiędzy wolnością i poczuciem bezpieczeństwa. Niepewność nie jest zawsze czymś złym. Może wyzwalać, dawać swobodę, pomaga łatwiej akceptować błędy, a także szybciej je naprawić. W miłości pierwsze koty za płoty. W finansach możesz znaleźć sobie prowizoryczne rozwiązanie, tymczasowe zatrudnienie.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika

Karta As Buław

W relacjach prywatnych wykaż się inicjatywą, nie czekaj na znak, czyjś pierwszy krok. Świat należy do odważnych, a marzenia się nie spełniają - marzenia się spełnia. Zamiast wypatrywać dogodnej okazji stwórz ją samodzielnie. Zyskasz podziw i szacunek. W finansach ktoś może oczekiwać od ciebie większej samodzielności, świeżych, odważnych pomysłów.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Karta Kapłan

W życiu prywatnym trzeba będzie odpowiadać na skrajnie różne potrzeby. Oczekiwania tej samej osoby mogą być ze sobą sprzeczne. Jak temu podołać? W niektórych kwestiach zaproponuj kompromis, a w innych wyznacz nieprzekraczalną granicę. Pewność siebie i zrozumienie własnych potrzeb są bardzo pociągające. W finansach trzeba dać przed kimś dobry popis.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL