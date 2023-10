Nie zwlekaj z tym zabiegiem. Pełnią sezonu piwonie otworzą okazałe pąki

Oprac.: Martyna Bednarczyk Porady

Spore kwiaty, które natychmiast przyciągają wzrok żywymi kolorami oraz subtelny zapach unoszący się w ogrodzie to cechy charakterystyczne piwonii. Raz posadzone na odpowiednim stanowisku, stają się prawdziwą ozdobą nawet najmniejszej przestrzeni. Co zrobić, by obficie kwitły co roku? Odpowiedź tkwi w regularnym przycinaniu. Jak wykonać je jesienią? Podpowiadamy.

Zdjęcie Kiedy zabrać się za przycinanie piwonii? / 123RF/PICSEL